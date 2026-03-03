« Pourquoi t’as pas d’enfants ? » : le documentaire d’Enora Malagré ce soir sur France 5 (3 mars 2026)



« Pourquoi t'as pas d'enfants ? » au programme TV du mardi 3 mars 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 5 diffuse le documentaire inédit d'Enora Malagré « Pourquoi t'as pas d'enfants ? ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Pourquoi t’as pas d’enfants ? » : présentation

« Pourquoi tu n’as pas d’enfants ? » Voilà la question que redoutent tant de femmes sans enfant. Une interrogation intrusive, souvent culpabilisante, qui les pousse à se justifier, les enferme dans une étiquette de « femme incomplète » et ravive douleur ou colère. Une question qu’Enora Malagré refuse désormais d’entendre.

À 45 ans, l’animatrice sait qu’elle ne connaîtra pas la maternité. Atteinte d’endométriose — une maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur dix en France — elle a dû renoncer à ce désir d’enfant. À travers ce documentaire, elle entreprend le chemin intime du deuil, part à la rencontre d’autres femmes confrontées à la même réalité et explore avec elles d’autres manières de se construire et de s’épanouir.



Certaines, comme Sandrine et Karine, n’ont pas pu avoir d’enfants. D’autres ont choisi de ne pas en avoir et assument pleinement cette décision. Parmi elles, les comédiennes Marianne James et Béatrice Dalle, la journaliste et productrice Mireille Dumas, ainsi que la para-cycliste Marie Patouillet. Certaines évoquent, parfois pour la première fois, cette dimension très personnelle de leur vie.

À travers ces témoignages, enrichis par les analyses de l’historienne Muriel Salle et de la politologue Françoise Vergès, le film interroge l’idée de la maternité comme destin incontournable. Il met en lumière le poids du regard social posé sur les femmes qui s’en écartent. En explorant l’histoire, Enora Malagré remonte aux racines d’un diktat ancien — biologique, lorsque la femme était réduite à sa fonction reproductive, et culturel, de la figure de la sorcière à celle de la « vieille fille » — qui a traversé les siècles, malgré la révolution sexuelle des années 1970, l’IVG, la pilule ou encore le planning familial.

Entre colère et vulnérabilité, Enora Malagré livre un récit profondément sincère et signe un manifeste puissant pour que la maternité ne soit plus considérée comme l’unique horizon d’accomplissement des femmes.

