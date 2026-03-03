Plus Belle La Vie du 3 mars 2026 : Ariane confronte Eric et fait une révélation (résumé + extrait vidéo épisode 531 en avance)



Plus belle la vie du 3 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 531 de PBLV – Eric va demander l’aide de Steve pour sauver Charlotte cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Ariane va faire une révélation importante…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 mars 2026 – résumé de l’épisode 531

Laura annonce à Eric, informée par Patricia Van Der Poel, qu’il existe une seconde partie de la statuette et lui montre une liste de collectionneurs susceptibles de la posséder. Au commissariat, Ariane retrouve Jean-Paul qui étudie la liste des faussaires transmise par l’OCDC pour innocenter Charlotte. Elle lui remet ses relevés bancaires : rien d’anormal.

En prison, Charlotte révèle à Eric qu’une recherche ADN en parentèle a été lancée par Jean-Paul. Elle veut stopper la procédure en piratant les serveurs de la PTS et pense à Steve pour aider Eric. Eric demande alors l’aide de Steve pour supprimer les résultats de la recherche sur le serveur. Mais il est méfiant et prévient Ariane…



Natacha confirme l’existence de la seconde partie de la statuette et montre une photo complète retrouvée dans un livre. Ariane confronte Eric après avoir appris sa visite à Charlotte et sa demande à Steve. Il finit par lui avouer que tout est lié au passé de Charlotte et à l’affaire de “la moucharde”. Il évoque la statuette de Saint-Joseph : Ariane reconnaît l’enfant Jésus de la photo et affirme savoir où il se trouve !

Mirta supplie Thomas d’embaucher Robert, dont le chantier est à l’arrêt et qui risque le retour en prison sans nouveau contrat. Malgré ses réticences — notamment parce qu’il a tiré sur Aya — Thomas accepte, uniquement pour elle. Plus tard au Mistral, Aya découvre que Thomas a embauché Robert et explose de colère.

Barbara rejoint Jennifer et Yolande prêtes à l’aider à se débarrasser d’Audrey. Elles lui conseille de contacter son frère pour comprendre d’où est venue son obsession pour Louis… Plus tard, Barbara rencontre le frère d’Audrey : autrefois douce et drôle, elle a sombré après le départ de leur père et l’abandon de son fiancé le jour de leur mariage. De retour chez elle, Barbara profite que Louis dort pour s’adresser à Audrey…

VIDÉO Plus belle la vie du 3 mars 2026 – extrait vidéo

