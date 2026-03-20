The Power du 20 mars 2026 : qui va être éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 10)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 10 du vendredi 20 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 10 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’ils ont choisi d’envoyer Jean-Edouard à la confrontation avec le Power Player.











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Jean-Edouard essaie de piéger le Power Player en commençant par savoir si c’est un garçon ou une fille. Mais Enzo ne se fait pas avoir et répond au féminin ! Jean-Edouard pense que c’est une fille mais il parle ensuite au masculin, puis revient sur le féminin. Enzo brouille les pistes !

L’appel se termine et Enzo est satisfait de lui. Jean-Edouard pense s’être fait une petite idée alors qu’il n’a clairement rien appris. Il est convaincu que c’est une fille et va partager tout ça avec les autres. Quand Jean-Edouard raconte tout, ils sont nombreux à accuser Kelly d’être le Power Player.

Laura se rapproche de Jonathan, mais aussi de Damien… Et Barbara propose à tout le monde une séance de méditation.



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Manon a un défi donné par Kaos : elle a 15 min pour faire rapprocher deux joueurs et qu’ils s’embrassent deux fois ! Elle gagnera un avantage important. Manon cible Damien et Laura… Et c’est réussi ! Kaos la fait choisir entre une récompense pour le groupe (le nom de l’un des complices du Power Player) ou une récompense solo (une immunité pour la cérémonie d’élimination). Elle a jusqu’au début de la cérémonie pour faire son choix.

Les joueurs se préparent et se rendent à la cérémonie. Kaos informe tout le monde du dernier défi remporté avec un gros avantage à la clé. Il leur révèle le choix qu’il devait faire ! Kaos informe que c’est Manon et lui demande sa décision.

SPOILER qui sera éliminé ?

Dans l’épisode de lundi, vous allez découvrir si Enzo a été démasqué et qui va être éliminé. On vous révèlera tout ça en avant-première dimanche soir !

The Power, le replay du 20 mars

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce vendredi 20 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 23 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 11.