Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 du 18 mars 2026 ? (résumé + replay)

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Top Chef éliminé du 18 mars 2026 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 3 de la saison 17 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Dominique Crenn et Hélène Darroze ont fait leur choix !











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Ce mercredi soir, Top Chef proposait un épisode particulièrement symbolique, rendant hommage à une légende de la gastronomie : Paul Bocuse. Une soirée exigeante, riche en émotions, qui s’est conclue par l’élimination de Théo Chassé après un duel serré face à Viviana.

Un hommage à la hauteur du « pape de la gastronomie »

C’est à l’emblématique Abbaye de Collonges que les candidats ont posé leurs couteaux pour cette épreuve hors normes. L’objectif : célébrer l’héritage de Paul Bocuse, qui aurait fêté ses 100 ans en 2026, en revisitant certains de ses plats iconiques.

Encadrés par les Meilleurs Ouvriers de France Gilles Reinhardt et Olivier Couvin, ainsi que le chef pâtissier Benoît Charvet, les candidats ont dû se confronter à un défi de taille : sortir de leur cuisine pour assurer également le service en salle. Une immersion totale dans la vision moderne et humaine de la gastronomie prônée par Bocuse.



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Des assiettes techniques et un service sous pression

Au menu de cette épreuve : la célèbre soupe et la croûte de feuilletage, deux signatures du chef. Mais au-delà de la technique culinaire, c’est la capacité des candidats à interagir avec les clients et à porter leur assiette jusqu’à la table qui a fait la différence.

Sous le regard attentif de chefs d’exception comme Régis Marcon, Tabata Mey et Christopher Coutanceau, la pression est montée d’un cran. Certains candidats ont brillé par leur aisance, tandis que d’autres ont vacillé face à cet exercice complet.

Théo éliminé de Top Chef

En fin d’épisode, tout s’est joué entre Viviana et Théo. Deux parcours solides, deux visions de la cuisine, mais une seule place pour continuer l’aventure.

Et c’est finalement Théo Chassé qui a été éliminé au terme de cette soirée intense. Une sortie qui marque les esprits, tant le candidat avait su s’imposer comme un sérieux compétiteur au fil des semaines. Il aura une seconde chance dans le concours parallèle, qui permettra aux deux meilleurs de revenir plus tard dans la compétition.

Rendez-vous le mercredi 25 mars à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.