100% logique du 4 avril 2026 : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2

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100% logique du 4 avril 2026 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







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100% logique du 4 avril 2026, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Mélanie Taravant, Samuel Ollivier et JeanFi Janssens.

100% logique, rappel de la présentation du jeu

Quel que soit l’âge, le niveau d’études ou les connaissances, chacun peut tenter sa chance. Un enfant de 8 ans peut tout autant l’emporter qu’un adulte de 80 ans, car pour chaque question, la réponse se trouve « sous vos yeux »… encore faut-il savoir la repérer !



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Dans ce jeu, 100 candidats s’affrontent pour aller le plus loin possible et tenter de remporter une cagnotte pouvant atteindre 100 000 €.

Ils devront répondre à une série de questions, classées de la plus simple — celle à laquelle 95 % des Français savent répondre — à la plus redoutable, que seulement 1 % de la population est capable de résoudre.

Au début de l’émission, chacun des 100 participants reçoit 1 000 €. Mais à la moindre erreur, le candidat est éliminé et sa somme vient alimenter la cagnotte commune. Les derniers concurrents encore en lice auront alors l’opportunité de se confronter à la question ultime, celle que seulement 1 % des Français peut résoudre, et tenter de décrocher la totalité de la cagnotte, pouvant grimper jusqu’à 100 000 €.

Qui parviendra à éviter tous les pièges et à trouver la bonne réponse finale ? Ce quiz-événement promet de mettre à l’épreuve la logique et le sens de l’observation des téléspectateurs, tout en leur permettant de se mesurer aux autres membres de la famille.

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV