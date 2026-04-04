« Meurtres sur la Côte Bleue » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (4 avril 2026)

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« Meurtres sur la Côte Bleue » au programme TV du samedi 4 avril 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres sur la Côte Bleue », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Jean-Pierre Foucault et Alexandra Vandernoot.


A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV

« Meurtres sur la Côte Bleue » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (4 avril 2026)
Crédits photo : François Lefebvre / FTV / Jara Prod


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« Meurtres sur la Côte Bleue » : l’histoire

Chloé Soldani, jeune inspectrice de police, accepte une mutation temporaire en Provence afin de se rapprocher de sa mère, qu’elle pense encore profondément affectée par la mort de son père.

Aux côtés de Lino Perrin, un capitaine chaleureux qui la connaît depuis l’enfance, Chloé est chargée d’enquêter sur la mort suspecte d’un entrepreneur du BTP, retrouvé précipité du haut d’un viaduc. Le principal témoin de ce drame, Marc Valenci, architecte du patrimoine, attire rapidement son attention. Chloé découvre en effet qu’il est le nouveau compagnon de sa mère… et donc son futur beau-père. Très vite, il apparaît que Marc en sait bien plus qu’il ne le prétend, surtout lorsqu’un second meurtre survient.


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Que cherche réellement à cacher Marc ? Est-il impliqué dans ces crimes ou tente-t-il de protéger son fils, le charismatique Diego, pour qui Chloé éprouve une attirance de plus en plus troublante ? Au fil d’une enquête aussi complexe que personnelle, la jeune inspectrice devra faire remonter à la surface des secrets enfouis depuis des années, au risque de fragiliser l’équilibre déjà précaire de cette famille recomposée.

Casting : interprètes et personnages

Avec Jean-Pierre Foucault (Marc Valenci), Garance Thénault (Chloé Soldani), Serge Riaboukine (Lino Perrin), Alexandra Vandernoot (Anouk), Roby Schinasi (Diego Valenci), Nathalie Besançon (Ingrid Flura), Charlie Joirkin (Mélanie), Sophie Garagnon (Martine la légiste), Stany Coppet (Commissaire Renucci), Nora Turell (Delphine Monnier)

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