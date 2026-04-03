Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 9 ? (résumé + replay DALS 3 avril 2026)

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Danse avec les Stars, résumé du prime 9 du 3 avril 2026 – C’est parti pour le neuvième prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, c’est les quarts de finale et les couples dansent avec des troupes.











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Emma et Dorian Rollin ouvrent le bal sur un bollywood. Jean-Marc parle d’un grand show, d’un bollywood « oufissime ». Mel est emballée mais il lui a manqué de l’expressivité du visage. Fauve aimerait plus de surprise. Chris salue la précision.

Les notes d’Emma : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 34 pts

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac dansent un jazz contemporain. Mel est ravie, Jean-Marc aussi. Fauve dit n’avoir vu qu’elle.



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Les notes de Juju : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 38 pts

Samuel Bambi et Ana Riera dansent un chacha. Jean-Marc le félicite, Mel l’a trouvé trop réfléchir, Fauve a trouvé la danse délicate et salue la technique. Chris n’est pas d’accord, ses pieds étaient excellents mais il a noté des soucis avec le haut du corps.

Les notes de Samuel : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35 pts

Marcus et Marie Denigot dansent un american smooth. Mel le voit grandir et le félicite pour son parcours. Fauve lui conseille de mettre les bouchées doubles pour travailler les transitions. Chris

Les notes de Marcus : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total 32 pts

On termine avec Maghla et Adrien Caby, qui dansent un foxtrot. Jean-Marc est très ému. Fauve est moins emballée ce soir, tout comme Chris qui note des soucis techniques.

Les notes de Maghla : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total 31 pts

Le classement des couples du prime 8

1. Juju Fitcats et Jordan 38 pts

2. Samuel et Ana 35 pts

3. Emma et Dorian 34 pts

4. Marcus et Marie 32 pts

5. Maghla et Adrien 31 pts

Maghla est quoiqu’il arrive en face à face tandis que les téléspectateurs votent pour les autres. Des votes qui s’ajouteront aux notes.

Et le septième couple éliminé est…

23h : Résultats des votes. Et c’est finalement Marcus et Marie qui se retrouvent en face à face !

23h10 : c’est l’heure du verdict. Et c’est finalement Maghla et Adrien qui sont sauvés. Marcus et Marie sont éliminés.

Danse avec les Stars, le replay du 3 avril 2025

Rendez-vous le vendredi 10 avril à 21h sur TF1 pour suivre le 9ème prime de Danse avec les Stars saison 15. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.