Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 5 du 3 avril 2026)

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Pékin Express du vendredi 3 avril 2026, éliminé – C’est parti pour la cinquième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Les binômes prennent le départ à Katmandou avec pour objectif : se qualifier pour la Chine !





Ce soir, il y a 3 courses avec à la clé pour les deux premières équipes à s’imposer, la chance de vivre une immersion unique dans un monastère bouddhiste, où près de 200 moines les accueilleront.







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Première course. Les équipes cherchent toutes une voiture. Ils arrivent ensuite sur le lieu de la mission, il s’agit de réaliser une poterie ! Sébastien et Julien réussissent et repartent les 1ers ! Quand le premier sprint s’achève, Stéphane annonce le résultat et précise que les trois premiers binômes étaient au coude à coude. Et c’est finalement Laurent et Frédéric qui gagnent et se qualifient pour la Chine !

Place au 2ème spint. Ils vont à la plus haute tour de Katmandou, où une mission les attend. Il s’agit de résoudre une suite logique. Thelma et Claire repartent les premières. Et c’est finalement elles qui remportent ce sprint et se qualifient pour la Chine !



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Les équipes recherchent un hébergement mais ça s’annonce compliqué en pleine et ville, avec en plus des manifestations et beaucoup de monde dans la rue. Le pays est en pleine révolution, les binômes sont bloqués dans un hôtel pendant 5 jours. Stéphane leur annonce ensuite qu’ils vont quitter le pays pour partir en Chine et y finir l’étape.

La course reprend donc en Chine, le but étant désormais de rester dans le pays. Exceptionnellement, pas de duel final ! Il ne faut donc pas finir dernier. Les binômes ont une mission ping-pong avant de rejoindre Stéphane.

Place à l’annonce des résultats : Sébastien et Julien sont les premiers qualifiés, suivis d’Héléna et Anthony, et Anna et Anthony.

Et le binôme éliminé est…

Tout se joue entre Florent et Brigitte, et Jade et Joey. Et c’est finalement Florent et Brigitte qui sont derniers ! Ils ont leur destin entre les mains de l’enveloppe noire. Verdict : elle est non-éliminatoire !

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 5

Si vous avez loupé ce 5ème épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de « Pékin Express : au royaume des dragons ».