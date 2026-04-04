Ici Tout Commence spoilers : le retour de Teyssier, Milan tombe de haut, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 6 au 10 avril 2026)

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Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 6 au 10 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par Milan, qui va tomber de haut en découvrant que Jasmine ne prend plus son traitement pour sa bipolarité. Il s’en veut de n’avoir rien vu mais aussi d’avoir trompé Anaïs. Milan ne partage pas les sentiments de Jasmine et veut retrouver Anaïs…

De son côté, Jasmine risque de tout perdre, le chef Delobel étant prêt à alerter l’ASE pour Naël. C’est finalement Milan qui lui parle, sur conseil de Rose et Anaïs. Il arrive à trouver les mots juste pour qu’elle se ressaisisse.

Emmanuel Teyssier fait son grand retour à l’institut et il a déjà prévu de mettre les élèves au défi. Il organise un grand concours de pâtisserie ! Et Bérénice est déterminé à gagner.



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Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 (épisode 1408) : Jasmine réalise les conséquences de ses choix. Gary expérimente les formats. L’œuf au ticket d’or divise au Double A.

Mardi 7 avril 2026 (épisode 1409) : Face à Jasmine, Milan a les mots justes. Gary ne rencontre pas le succès escompté. Malgré ses efforts, le passé de Ferdinand le rattrape.

Mercredi 9 avril 2026 (épisode 1410) : Jasmine peut compter sur le soutien de Rose. Ferdinand est tiraillé. L’Institut se prépare pour un mystérieux événement.

Jeudi 9 avril 2026 (épisode 1411) : Jasmine fait amende honorable. Zoé donne tout pour redorer son blason. Les équipes se mettent en place pour le Défi de Teyssier.

Vendredi 10 avril 2026 (épisode 1412) : Anaïs fait des choix décisifs. Au sein de la famille Leroy, Zoé trouve sa place. Pour le Défi, Bérénice redouble d’efforts.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 6 au 10 avril 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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