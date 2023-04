Un si grand soleil du 1er mai : Eve et Virgile pris au piège (résumé et vidéo épisode 1137 en avance)

Un si grand soleil du 1er mai, spoiler résumé de l’épisode 1137 en avance – Que va-t-il se passer demain soir dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 1er mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Virgile appelle Sauzet, il voudrait qu’il rencontre son client à Marseille ce soir. Sauzet rechigne, il n’est pas dispo. Virgile insiste, il accepte. Virgile va lui envoyer l’adresse dans la journée et ils se retrouveront là-bas.







Chloé écrit sa première chronique judiciaire, Evan lui propose un café et elle sursaute. Il lui demande ce qu’elle fait, Chloé ment en prétextant avoir ramené du travail à la maison.



Laurine fait un footing avec son frère. Boris dit à sa soeur qu’il a appris que leur père allait « lui offrir une clinique ». Laurine dit qu’il sera juste actionnaire et qu’elle sera directrice adjointe. Boris pense que c’est juste une première étape avant qu’il la mette à la direction de ses labos. Laurine ne comprend pas cette crise de jalousie.

Marc parle à son rédac chef des chroniques judiciaires de Chloé. Il n’est pas convaincu, Marc insiste…

Claudine est avec le père de Laurine, il a été condamné par les Prud’hommes à 20.000 euros de dommages et intérêts. Il refuse de payer, Claudine rigole en disant qu’ils vont faire appel, ça prendra au moins 2 ans et il finira par se décourager !

Alix appelle Virgile et lui reproche de ne pas avoir répondu à ses messages, elle s’inquiétait. Elle lui propose de se voir ce soir, Virgile lui explique qu’il va avec Eve à la manade. Virgile propose de passer demain matin pour le petit déjeuner. Alix lui recommande de faire attention. Virgile raccroche et range une arme dans son sac…

Chloé et Marc écrivent la chronique ensemble. Pendant ce temps là, au tribunal, Chloé croise François Laumière (le père de Laurine). Elle interroge Cécile à son sujet. Elle lui explique qu’il est souvent attaqué pour du harcèlement au travail et à chaque fois qu’il est condamné aux Prud’hommes il fait appel. Il abuse du système. Chloé lui confie qu’Evan veut s’associer avec lui… Cécile lui souhaite bon courage !

Eve récupère Virgile. Il confirme qu’il a bien envoyé Sauzet à Marseille mais pourtant il est toujours à la manade. Ils le voient sortir… Ils rentrent dans la manade ! Eve découvre qu’il est armé, Virgile préfère l’avoir au cas où. Mais Eve exige qu’il la laisse dans la voiture ! Virgile finit par accepter.

Chloé explique à Evan ce qu’elle a appris sur le père de Laurine. Il est choqué et Chloé lui demande s’il est sûr de vouloir s’associer avec lui… Il lui dit que ce sera qu’un investisseur, il n’interviendra pas dans la gestion de la clinique. Chloé craint quand même les répercutions, surtout avec sa fille en directrice adjointe. Evan lui assure qu’il sera le seul maitre à bord.

A la manade, Virgile et Eve fouillent… Ils trouvent un frigo rempli d’anabolisants ! Au même moment, Becker annonce à Manu que le juge a reclassé l’affaire Delclos en meurtre. Il va remettre Augier en garde à vue. Mais à la manade, Sauzet rentre et braque Eve et Manu avec son arme !

