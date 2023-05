Un si grand soleil du 11 mai : coup de théâtre pour Evan ! (résumé et vidéo épisode 1145 en avance)

Un si grand soleil du 11 mai, spoiler résumé de l’épisode 1145 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 11 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Evan est avec Robin, il lui propose de dîner tous les deux mais Robin a déjà quelque chose de prévu. Chloé rentre, Robin est ravi et lui dit à ce soir. Chloé dit à Evan qu’elle est de retour pour l’instant mais que ça ne veut pas dire que tout est réglé. Elle est glaciale et lui dit qu’ils en parleront ce soir.







Au lycée, Lili propose d’aller à la patinoire samedi. Louis accepte et Kira l’envoie balader. Elle ne veut pas y aller. Louis la rattrape mais Kira est en colère. Au sujet des commentaires sur Tip Green, elle lui retranscrit le discours de Jules… Louis comprend qu’elle est sous influence.



Laurine parle avec Evan au sujet du projet de clinique. Elle lui demande s’il a commencé à regarder les terrains constructibles mais il n’a pas eu le temps. Laurine lui propose son aide s’il a besoin de déléguer. Elle l’interroge ensuite sur sa femme, Evan avoue que c’est tendu…

Robin conseille à Louis de ne plus parler de Tip Green à Kira. De son côté, Thaïs interroge Kira. Elle lui confie que Louis est jaloux et que Jules lui a fait une déclaration hier soir. Kira est perturbée… Elle ne sait plus du tout de quoi elle a envie.

Aurélie appelle Chloé, elle lui demande comment était sa nuit avec Marc. Elle lui dit que c’était dingue, mais elle est perdue et elle est rentrée chez elle. Aurélie lui dit qu’elle prendra la bonne décision et lui souhaite bon courage.

Kira et Thaïs animent une présentation des produits Tip Green avec Cathy. Jules est présent.

Evan est dans le bureau de Claudine pour signer les papiers avec Laumière et Elisabeth. Evan semble hésiter… Il dit qu’il ne peut pas, il ne signe pas et s’en va ! Elisabeth le suit, elle ne comprend pas. Evan lui dit que ce projet est entrain de détruire sa famille. Sa famille est plus importante que tout le reste. Elisabeth lui propose de reculer la signature mais Evan ne veut plus de Laumière. Il les rejoint dans le couloir, Evan lui annonce sa décision.

Kira, Thaïs et Cathy vendent leurs produits. Une femme vient leur demander un produit contre le diabète, Thaïs lui présente leur produit. Elle en prend 5 boites et en plus elle veut devenir ambassadrice ! Kira est choquée par le complément que Thaïs lui a vendu, le diabète est une maladie. Jules vient les féliciter.

Jules raccompagne Kira et lui offre un livre. Il dit que ce livre a changé sa vie et il voulait le partager avec elle. Jules lui dit qu’il pense beaucoup à elle…

Marc appelle Chloé, elle sortait du boulot. Il a envie de la voir mais Chloé lui dit qu’elle doit parler avec Evan. Marc ne veut pas lui mettre la pression mais il lui dit qu’il tient à elle. Chloé écourte et raccroche…

Louis appelle Kira, elle ne décroche pas, elle lit le livre de Jules. Pendant ce temps là, Chloé rentre chez elle. Evan a préparé le dîner, il lui annonce qu’il n’a pas signé. Chloé est choquée. Evan lui explique que Robin et elle sont plus importants que tout le reste. Il la prend dans ses bras. Chloé a les larmes aux yeux…

VIDÉO Un si grand soleil du 10 mai extrait, Chloé fait un scandale

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.