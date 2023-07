Un si grand soleil du 17 juillet : le coupable avoue (résumé et vidéo épisode 1196 en avance)

Un si grand soleil du 17 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1196 en avance – Qu’est-ce qui vous dans le prochain épisode inédit de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 17 juillet 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

A l’hôpital, Christophe est au chevet du Père Sylvio. Il rentre ensuite en pleine nuit, Cécile s’inquiétait. Il lui explique qu’un client du cabinet a fait un infarctus. Cécile lui pose des questions, il lui explique que c’est un prêtre avec qui il a sympathisé ces dernières semaines. Christophe est sous le choc.







Publicité





Becker se demande pourquoi la préfecture a expulsé la famille de Maéva aussi vite. Il a appelé un collègue, qui n’a jamais fait une opération de ce genre dans un délai aussi court… Il en parle à Janet, qui lui dit de faire attention, il est suspendu et n’a pas le droit d’enquêter.



Publicité





Le Père Sylvio se réveille. Janet se présente et lui parle de son infarctus, qui a été pris à temps et opéré d’urgence. Janet lui dit que la personne qui l’a emmené là lui a sauvé la vie.

Thaïs retrouve Maéva au cimetière. Elle est très triste et Thaïs lui parle de la mort de Damien. Elle lui explique que le soutien des amis est primordial. Maéva accepte de rejoindre les autres avec Thaïs.

Charles retrouve Christophe, qui lui parle de l’infarctus du Père Sylvio, qui va mieux ce matin. Il lui parle des signes de la vie qui nous mettent sur la bonne voix… Charles ne comprend rien. A l’hôpital, le prêtre demande son téléphone à Jennifer. Il doit prévenir sa hiérarchie.

Elise et Akim parlent de la mauvaise ambiance au commissariat. Et Elise lui confie qu’avec Fanny, elles ne se parlent plus. Akim lui explique que Noémie a mis du temps avant de le comprendre… Elise appelle Fanny, elle ne décroche pas. Mo conseille à Fanny de ne pas tenir Elise comme responsable, elle a juste fait son boulot. Fanny avoue qu’elle lui manque et l’appelle. Elles se retrouvent et s’embrassent.

Christophe vient voir le Père Sylvio et lui offre un livre. Il le remercie de lui avoir sauvé la vie. Il lui demande s’il peut s’occuper de son chat. Christophe accepte, il va aller la chercher et la garder au cabinet le temps qu’il se remette.

Thierry suit sa collègue, Nora, et fait mine de la croiser par hasard dans le tram. Il dit que le break lui fait du bien, il pense à quitter la police. Thierry lui propose d’aller boire un verre, elle accepte. Elle finit par lui avouer que c’est elle qui a gazé Vincent !

Après être allé à l’église récupérer le chat, Christophe est sur son ordinateur et il regarde le dossier d’un homme…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Becker fait une découverte, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 17 au 21 juillet 2023)

VIDÉO Un si grand soleil du 17 juillet extrait, Thierry face au vrai coupable

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.