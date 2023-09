C à vous du 5 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 septembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 5 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Crise aux Restos du Cœur, inflation, négociations commerciales… Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, est à l’invité de C à vous

🔵 📌 “Mystère de Montreux” : comment expliquer le “suicide collectif” d’une famille ? Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde et auteure du livre “Ne réveille pas les enfants”, est sur le plateau de C à vous

🔵 📌 Le procès de Rédoine Faïd, évadé de prison en hélicoptère, s’est ouvert aujourd’hui : on en parle avec Pierre de Cossette, journaliste au service police-justice de franceinfo, dans le 5 sur 5

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Duplaissy, chef du restaurant “La ferme Ostalapia” à Ahetze

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Muriel Robin et Pierre Arditi pour la pièce de théâtre “Lapin”, à partir du 21 septembre au Théâtre Edouard VII

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 5 septembre 2023 à 19h sur France 5.



