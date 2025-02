Fermeture de C8, la réaction de Cyril Hanouna dans TPMP : « on a dérangé » (VIDÉO)

Publicité





Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro de « Touche pas à mon poste » ce mercredi soir, quelques heures après que le Conseil d’État ait confirmé la décision de l’Arcom de ne pas renouveler les fréquences TNT des chaînes C8 et NRJ 12.





L’animateur était aux côtés de Franck Appietto, directeur général de C8, et Vincent Pujol, directeur des programmes, pour une édition spéciale sur la fermeture de la chaîne. L’occasion de s’exprimer et donner ses raisons de la décision de l’Arcom.







« J’aimerai vous dire quel est mon sentiment et quelles sont mes infos (…) parce que ça ne tombe pas comme ça. Il y a eu des évènements. Je pense que notre émission pendant le Covid a dérangé ! Nos émissions, chez moi et même ici, sur le Covid et sur le vaccin, je pense qu’elles ont hautement dérangé. Quand je dis hautement, c’est à dire au plus haut sommet. » a déclaré l’animateur de TPMP.

« Il y a eu aussi les gilets jaunes, c’est ici qu’ils venaient s’exprimer. On a commencé à se dire ‘attention, Cyril Hanouna donne la parole aux gilets jaunes’. Après il y a eu des rassemblements. Pour moi ça a commencé aux gilets jaunes » a expliqué Cyril Hanouna, ajoutant qu’à l’époque il a fait des records d’audiences et « ça a dérangé » a-t-il expliqué.



« A chaque fois qu’on a pris le parti du peuple, on a dérangé ! Et on le prend pratiquement tout le temps »

Il s’est ensuite exprimé concernant la décision de Roch-Olivier Maistre, le président de l’Arcom, et il accuse Alexis Kohler (le Secrétaire général de la présidence de la République française, ndlr) : « Roch-Olivier Maistre, je le vois mal tout seul dans son bureau prendre la décision de stopper C8. (…) De ce que je sais, Emmanuel Macron n’était pas au courant. Apparemment ça serait le premier secrétaire de l’Elysée qui aurait monté un dossier pour l’arrêt de C8 avec Roch-Olivier Maistre car il veut vraiment contrôler l’audiovisuel. Il aurait monté un dossier avec Roch-Olivier Maistre. (…) Emmanuel Macron n’est pas responsable »

VIDÉO TPMP la réaction de Cyril Hanouna suite à la fermeture de C8