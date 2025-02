Les apprentis aventuriers du 28 février : qui sera éliminé à l’issue du duel ? (résumé, spoiler + replay épisode 25)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 25 du vendredi 28 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 25 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que











Sur la plage, Maéva et Colette vont chercher de quoi manger. Ils trouvent du manioc et des bananes, et Enzo trouve de l’ananas. Mais Jean-Pascal refuse de l’ananas d’Enzo ! Les bleus et les oranges attendent les rouges au tournant pour l’épicerie.

Pour les aventuriers de la jungle, place à la cérémonie des votes ! Et là, c’est un record dans l’histoire des Apprentis Aventuriers : presque tous les votes sont contre les violets, à l’exception de 2 votes contre les noirs ! Perle et Valentin sont donc en duel face à Eddy et Anaïs.

Sur la plage des finalistes, Rémy a le sourire car il sait qu’avec Maéva ils ont les cartes en main et dans tous les cas ils seront protégés même s’ils ne gagnent pas l’expédition. Enzo essaie de convaincre Rémy de s’allier à eux. Mais Maéva parle à Delphine, elle lui assure qu’elle n’a qu’une parole.



Jean-Pascal décide de faire un pas vers les rouges pour la gestion du feu. Enzo est content de ses efforts.

Dans la jungle, Eddy et Anaïs sont déterminés à se battre même si ça s’annonce compliqué face à Perle et Valentin. De leur côté, les violets prennent les votes quasi unanimes pour une humiliation. Et Jonathan se rapproche de Perle, il lui montre où trouver des fruits… Valentin est jaloux.

Les apprentis aventuriers, le replay du 28 février

Si vous avez manqué l’épisode 25 ce vendredi 28 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 3 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 26.