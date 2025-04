Un Si Grand Soleil du 30 avril : Clément inquiet, Pablo soulagé (résumé épisode 1631 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 30 avril 2025, spoiler résumé de l'épisode 1631 en avance





Noa est dans sa planque, la police débarque. Il tente de fuir mais Thaïs l’arrête. Au commissariat, Yann interroge Vincent. Il refuse de coopérer mais Yann lui rappelle qu’il n’est pas en position de force. Il finit par parler et assure que Noa le harcelait pour qu’il le mette sur ce coup. Il ne voulait pas de Pablo, en qui il n’avait pas confiance. Yann pense qu’il a surtout voulu profiter d’une main d’oeuvre pas cher.

Janet se réjouit : elle a trouvé une salle ! Il s’agit du compagnon de sa patiente, qui est conservateur de musée. Becker bondit quand Janet lui parle d’Alix Dardel ! Il lui conseille de se méfier, elle a été au coeur de plusieurs affaires et s’en est toujours sortie. Il dit que c’est la pire des escrocs ! Janet lui rappelle que sa condamnation, elle est présumée innocente. Elle préfère se faire son opinion par elle-même.



Hugo s’est mis sur son 31 pour plaider la cause de Pablo devant le juge. Il pense que ça sert à rien, c’est trop grave. Hugo pense qu’au lieu de l’aider, il n’a fait qu’empirer les choses. Il aurait du le laisser en centre fermé. Sabine pense que c’est lui qui n’a pas su saisir la chance qu’ils lui ont donné. Sabine essaie de lui redonner espoir.

Yann interroge Noa, qui nie connaitre Vincent et demande ce qu’il fait là. Yann lui conseille de coopérer, c’est Vincent qui l’a balancé. Noa explique que Pablo ne mérite pas d’aller en prison, il ne voulait pas participer au départ et c’est lui qui a insisté pour le convaincre. Il précise qu’il lui a menti en lui disant qu’ils n’auraient pas d’arme, Pablo est clean.

Ulysse est avec Bilal, il s’inquiète qu’Alix ne l’ait pas rappelé pour le travail à la galerie. Elise se moque, elle pense qu’il n’est pas fait pour avoir un CDI.

Becker vient parler à Alex et il l’interroge sur Alix Dardel, il lui demande de la garder à l’oeil. Il lui dit de le tenir au courant au moindre soupçon.

Pablo est devant le juge Laplace avec Florent et Hugo. Florent fait remarquer que Pablo a tout fait pour arrêter le mariage et il a collaborer pour faire arrêter Vincent et Noa. Pablo reconnait que voir son père se prendre une balle lui a fait réaliser qu’il était allé trop loin, il promet qu’il ne recommencera pas. Le juge demande quand même sa mise en examen et son placement en détention provisoire.

Janet a visité la salle avec Nicolas et Alix, elle est ravie et les remercie. Nicolas explique à Janet que l’association devra juste prendre en charge l’accueil et la sécurité de la soirée. Janet les invite à boire un verre, Nicolas décline car il a encore beaucoup de travail.

Alain fait du vélo avec Clément, il comprend qu’il est en colère. Il lui parle de Janet qui est amie avec Alix. Il s’inquiète, Alix est capable de tout et elle est dangereuse. Alain essaie de le tempérer.

Pablo pense que le juge ne lui a laissé aucune chance. Il a peur d’aller en prison, Hugo lui dit de tenir le coup et Florent rappelle que le juge des libertés peut encore à aller à l’encontre de la décision du juge Laplace.

Alix et Janet prennent un verre. Alix lui dit qu’un jeune homme derrière la regarde… Janet dit qu’elle est très amoureuse et mariée. Elle lui dit qu’elle connait son mari, le commissaire Becker. Alix est surprise. Janet lui assure qu’elle ne pense rien et elle la trouve sympa. Alix lui dit que ça change de son mari, qui aimerait la voir en prison. Alix précise que sa galerie va surement fermer suite à un redressement fiscal. Janet lui dit qu’elle doit garder espoir. Et quand elle reparti, le vendeur des dessins laisse un message vocal à Alix, qui retrouve le sourire.

Hugo et Pablo attendent toujours la décision du juge des libertés. Il craint que Pablo passe la nuit en prison. Mais Florent revient avec une bonne nouvelle : le juge des libertés accepte qu’il rentre chez Hugo sous bracelet électronique ! Hugo et Pablo sont heureux et se prennent dans les bras !

