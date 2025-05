Echappées Belles du 17 mai : direction la Seine ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 17 mai 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Au fil de la Seine » et la rediffusion « L'énergie de la Côte d'Ivoire ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 17 mai 2025, à 21h – « Au fil de la Seine »

Bien que la Seine soit surtout célèbre pour son passage à Paris, la capitale ne représente en réalité qu’une infime portion de son parcours : seulement 13 kilomètres sur les 777 qui séparent sa source, nichée sur les plateaux de Langres en Côte-d’Or, de son embouchure dans la Manche.

C’est donc loin de Paris que commence ce voyage, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), capitale de la batellerie. De là, le parcours remontera le fleuve à travers plusieurs départements jusqu’à son estuaire, au Havre (Seine-Maritime), à la rencontre de celles et ceux qui vivent au rythme de la Seine, qui la façonnent et en perpétuent la mémoire.



À vélo, en canoë, à cheval ou à pied, Sabine Quindou empruntera ce fil d’eau pour remonter aussi le fil du temps. Elle partira à la découverte des multiples visages de la Seine – entre paysages bucoliques, décors urbains et trésors médiévaux – pour mieux comprendre comment ce fleuve sinueux sculpte les territoires, irrigue les terres, nourrit les passions et inspire ceux qui le bordent à le protéger, tout en profitant de ses bienfaits pour savourer des instants de quiétude.

Echappées Belles du 17 mai à 22h30 – « L’énergie de la Côte d’Ivoire »

Entre lagunes, océan, brousse et forêts, la Côte d’Ivoire est une terre d’aventure et de rencontres, où l’on cultive la convivialité à travers le rire, la danse, la gastronomie et le sens du partage. Après une période d’instabilité politique, un souffle de renouveau et de dynamisme anime le pays. Ivoiriens de naissance ou de cœur, tous contribuent à cette nouvelle énergie qui rayonne bien au-delà de ses frontières. De Yamoussoukro, la capitale, à la trépidante et moderne Abidjan, en passant par la brousse et ses villages authentiques ou encore les plages du littoral, la Côte d’Ivoire dévoile une richesse culturelle et humaine à découvrir sans modération.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 17 mai 2025 dès 21h sur France 5