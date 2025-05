Eurovision 2025, c’est ce soir sur France 2 (liste des finalistes et ordre de passage du 17 mai)

Publicité





Eurovision 2024 au programme TV du samedi 17 mai 2025 – Ce soir à la télé, place à la finale du 69ème concours Eurovision de la chanson. Cette année, le rendez-vous est donné à Bâle, en Suisse. Du côté des commentaires on retrouvera une fois de plus le duo formé par Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Et pour défendre les couleurs de la France, c’est Louane et son titre « Maman ».





Le 69e concours Eurovision de la chanson est à suivre ce soir dès 21h sur France 2 mais aussi en live et streaming gratuit sur France.TV







Après la victoire de Nemo l’an passé, la 69e édition du Concours Eurovision de la chanson se déroule en direct depuis la Halle Saint-Jacques, à Bâle, en Suisse.

Lors de cette grande finale, 26 pays s’affrontent pour tenter de décrocher le prestigieux trophée. Cette année, la France est représentée par la chanteuse Louane avec sa chanson « Maman ».



Notez que ce soir, Louane pour la France passera tardivement, en 24ème position !

Eurovision 2025 : liste des finalistes et ordre de passage

1. Norvège : Kyle Alessandro – Lighter

2. Luxembourg : Laura Thorn – La poupée monte le son

3. Estonie : Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Israël : Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Lituanie : Katarsis – Tavo akys

6. Espagne : Melody – Esa diva

7. Ukraine : Ziferblat – Bird of Pray

8. Royaume-Uni : Remember Monday – What the Hell Just Happened?

9. Autriche : JJ – Wasted Love

10. Islande : Væb – Róa

11. Lettonie : Tautumeitas – Bur man laimi

12. Pays-Bas : Claude – C’est la vie

13. Finlande : Erika Vikman – Ich komme

14. Italie : Lucio Corsi – Volevo essere un duro

15. Pologne : Justyna Steczkowska – Gaja

16. Allemagne : Abor & Tynna – Baller

17. Grèce : Klavdía – Asteromáta (Αστερομάτα)

18. Arménie : Parg – Survivor

19. Suisse : Zoë Më – Voyage

20. Malte : Miriana Conte – Serving

21. Portugal : NAPA – Deslocado

22. Danemark : Sissal – Hallucination

23. Suède : KAJ – Bara bada bastu

24. France : Louane – maman

25. Saint-Marin : Gabry Ponte – Tutta l’Italia

26. Albanie : Shkodra Elektronike – Zjerm

Comment fonctionne le système de vote ?

Chaque finaliste reçoit un score combiné, composé à 50 % des votes des jurys nationaux et à 50 % des votes du public. La première phase consiste en l’annonce des résultats des jurys : les porte-paroles des 37 pays participants dévoilent leurs points nationaux (« Les 12 points de la France vont à… »).

Ensuite, les présentateurs révèlent en direct les résultats du vote du public. C’est à l’issue de cette étape que sera désigné le grand vainqueur de l’Eurovision 2025 !

Comme l’année dernière, les votes des téléspectateurs seront ouverts dès la toute première chanson de la finale.

VIDÉO EUROVISION 2025 Louane interprète « Maman »

Et pour rappel, voici la chanson avec laquelle Louane défendra les couleurs de la France ce soir à Bâle.