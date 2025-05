« Fast & Furious 9 » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (11 mai 2025)

Publicité





« Fast & Furious 9 », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 11 mai 2025 sur TF1. Un film signé Justin Lin avec Vin Diesel et Michelle Rodriguez dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







« Fast & Furious 9 » : résumé, histoire

Dominic Toretto coule des jours paisibles aux côtés de Letty et de son fils, tout en restant conscient que le danger n’est jamais bien loin. Lorsqu’un complot mondial menace l’équilibre, Dom et son équipe se lancent dans une nouvelle mission périlleuse. Leur adversaire ? Un tueur redoutable, pilote hors pair… et le frère oublié de Dom lui-même.

Le casting

Avec : Vin Diesel (Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej), Emmanuel Nathalie (Ramsey), Charlize Theron (Cipher), John Cena (Jakob), Jordana Brewster (Mia), Sung Kang (Han), Helen Mirren (La Reine Mère), Kurt Russell (Mr. Personne)



Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film

Inédit, Fast & Furious 9, avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Emmanuel Nathalie, Charlize Theron, John Cena, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren et Kurt Russell. 📺 DIMANCHE à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. pic.twitter.com/WvdxUhHRne — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) May 8, 2025

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.