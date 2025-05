Plus Belle La Vie du 30 mai 2025 : Ariane en garde à vue, le piège se referme (résumé + extrait vidéo épisode 344 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 30 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 344 de PBLV – Ariane va être arrêtée et placée en garde à vue cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Les preuves s’accumulent et Ariane voit le piège se refermer sur elle…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 mai 2025 – résumé de l’épisode 344

Au Mistral, Ariane prend des notes dans son carnet lorsque Charlotte l’interrompt. Ariane lui demande si elle a du nouveau. Charlotte fait part à Ariane de ses informations sur l’arme utilisée contre Colbert. Ensemble, elles concluent qu’il s’agissait d’un tir amateur. Plus tard, Ariane rend visite à un armurier pour en savoir plus sur l’arme utilisée contre Colbert. Elle l’interroge sur la manière dont quelqu’un sans autorisation aurait pu se la procurer. L’homme évoque la piste d’une brocanteuse.

Pendant ce temps, au commissariat, Patrick parle à Jean-Paul de la bague d’Ariane gravée par Zoé. Jean-Paul reste persuadé qu’Ariane n’a pas pu tuer Durieux, mais Patrick trouve les éléments troublants : elle avait un mobile sérieux et était injoignable le soir du meurtre. Il lui rappelle qu’ils veulent tous les deux l’innocenter, mais qu’ils doivent le faire dans les règles. Jean-Paul demande alors les bornages des téléphones d’Ariane et de Durieux pour cette nuit-là.



Plus tard, Jean-Paul remet à Patrick les rapports de bornage : à partir de 23h, les téléphones d’Ariane et Durieux étaient localisés au même endroit. Ils ont passé la nuit dans la garçonnière ! Jean-Paul suppose qu’il s’agissait de légitime défense, Ariane a peut-être paniqué. Mais Patrick reste sceptique : ils vont devoir l’arrêter. À ce moment, Ariane appelle Patrick pour lui dire qu’elle tient une piste sur la tentative de meurtre contre Colbert. Patrick lui ordonne de venir immédiatement au commissariat.

Devant le commissariat, Zoé attend sa mère et lui rappelle leur dîner prévu. Ariane lui explique qu’elle est convoquée à une réunion urgente. Zoé propose de décaler la réservation, mais Ariane refuse. Zoé lui reproche de ne faire aucun effort et d’avoir perdu sa bague. Ariane tente de la rassurer avec une déclaration touchante, mais Zoé est troublée. Ariane lui demande de rentrer chez elle et de ne pas s’inquiéter.

Au commissariat, Patrick et Jean-Paul confrontent Ariane : elle était bien avec Durieux cette nuit-là. Ariane nie, affirmant que les apparences sont trompeuses. Elle éclate, criant que personne ne l’a jamais soutenue, qu’elle a toujours été seule. Elle affronte Boher sous le regard de tous. Patrick finit par lui annoncer son arrestation.

Au cabinet médical, Gabriel ausculte Mirta qui se plaint d’une douleur inexpliquée au pied. Il lui prescrit une crème anti-inflammatoire. Curieuse, Mirta l’interroge sur la maladie de Neymar, mais Gabriel lui conseille d’arrêter de chercher sur internet. Dans la salle d’attente, M. Legendre fait un scandale à Babeth. Gabriel intervient calmement pour le prendre en charge. Gabriel reste serein avec Legendre, ce qui étonne Babeth. Plus tard, il donne à Mirta les coordonnées de son masseur, Axel.

Au bar, Thomas surprend Gabriel évoquant Axel avec Babeth, ce qui éveille en lui une pointe de jalousie. Gabriel part en visite à domicile et invite Babeth à l’accompagner, ce qui la laisse sans voix. Elle commence à se demander si Axel n’avait pas raison au sujet de la dent de Gabriel qui l’aurait rendu irritable.

En cuisine au Mistral, Louis rejoint Barbara avec des fleurs. Il s’excuse pour son retard de la veille, invoquant un client déprimé. Barbara relativise et lui offre un bol breton avec son prénom. Ils prévoient de se revoir dans l’après-midi.

L’après-midi, promenade avec Barbara, Louis finit par lui avouer qu’il n’était pas avec un client la veille. Il était avec une personne qui lui a demandé un service illégal. Il devra mentir à la police et ne peut rien refuser. Barbara est bouleversée. Louis la supplie de ne pas croire ce qu’elle entendra à son sujet, il est amoureux d’elle. Barbara, troublée, lui avoue qu’elle l’aime aussi.

