Les 12 coups de midi du 15 juin : Emilien fait fort, on vous révèle qui est derrière l’étoile mystérieuse !

Les 12 coups de midi du 15 juin 2025, 626ème victoire d’Emilien – En ce dimanche de fête des pères, nouvelle victoire d’Emilien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Emilien a fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros et a pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse, où un chardon apparait.











Les 12 coups de midi : Emilien et Jessica, la rupture annoncée !

Les 12 coups de midi du 15 juin, un chardon sur l’étoile mystérieuse

Emilien fait grimper sa cagnotte à 2.501.943 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : un chardon. Il s’ajoute aux autres indices : la photo de fond – une plage à Deauville -, une motoneige, et l’épée qui va apparaitre en haut à gauche.

Stars-Actu peut vous révéler en exclusivité que derrière cette étoile, il s’agit de Sophie Marceau. Explications des indices :



– Une plage à Deauville : Sophie Marceau est une habituée du Festival du cinéma américain de Deauville, où elle a été invitée à plusieurs reprises. Elle y incarne une figure du cinéma français, souvent célébrée sur les plages où sont installées les célèbres cabines portant les noms d’acteurs.

– Une motoneige : cela fait référence à son rôle dans « Le monde ne suffit pas » (1999), un film James Bond dans lequel elle incarne Elektra King. Une scène d’action marquante se déroule dans la neige avec des motoneiges. Elle y joue une James Bond Girl, ce qui marque une étape internationale dans sa carrière.

– Une épée : cela évoque son rôle de Princesse Isabelle dans « Braveheart » (1995) de et avec Mel Gibson. Dans ce film épique médiéval, les combats à l’épée sont centraux, et son personnage est plongé dans un univers de guerre et de chevalerie.

– Un chardon : ce chardon est l’emblème de l’Écosse — encore un clin d’œil à « Braveheart », film qui se déroule en Écosse et célèbre l’identité écossaise. Son personnage est directement lié au sort du héros écossais William Wallace.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Adèle Exarchopoulos, François Cluzet, Jenna Ortega, Josiane Balasko

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 15 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+