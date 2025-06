Ici tout commence du 17 juin : Stanislas prend une décision, Vic va mal (résumé + vidéo épisode 1199 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1199 – Après avoir eu Laetitia au téléphone la veille, ce soir Stanislas prend une grande décision dans votre série « Ici tout commence ». Il décide finalement de rester à l’institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 17 juin – résumé de l’épisode 1199

Coline se sent particulièrement en danger face à la nouvelle décision de la cheffe Armand : elle redoute d’échouer à ses examens de fin d’année et d’être contrainte de quitter l’Institut. Jugeant cette mesure injuste, notamment envers Stanislas, la jeune femme décide de mettre toutes les chances de son côté. Elle lance ainsi une pétition pour que des épreuves de salle soient ajoutées. Intriguée, Angèle cherche à en savoir plus. C’est alors que Coline lui révèle que Laetitia, son ex, l’a récemment contactée pour lui proposer un poste à Paris.

Plus tard, Angèle confronte Stanislas au sujet de son départ à Paris. Elle lui apprend que Coline a lancé une pétition pour le retenir. Stanislas la rassure : il a déjà refusé le poste, préférant rester avec elle, et accepte de parler de leur relation à Coline qu’après les examens.



Clotilde revient finalement sur sa décision : elle propose à Stanislas d’intégrer une épreuve de salle à chaque promo. Il accepte et remercie Coline pour son initiative. Juste après, sa mère confronte Coline sur ses sentiments pour Gaspard. Elle avoue, pour détourner l’attention, qu’elle a un crush sur lui…

Pendant ce temps là, pour la première épreuve des examens, Vic se sent mal. Elle insiste pour passer les mêmes examens que tout le monde mais elle est rapidement submergée. Mehdi essaie de la convaincre d’accepter un aménagement… Il sait ce qu’elle traverse et les effets de la chimio.

Quant à Zoé et Milan, ils révisent le bac ensemble.

Ici tout commence du 17 juin 2025 – extrait vidéo

