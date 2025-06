Plus Belle La Vie du 17 juin 2025 : la police retrouve Adrien, Samuel au plus mal (résumé + extrait vidéo épisode 356 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 356 de PBLV – Luna est déterminée à retrouver Chloé cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Si tout le monde pense qu'elle a simplement récidivé, Luna reste persuadée qu'il s'est passé quelque chose de grave…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 juin 2025 – résumé de l’épisode 356

Devant le commissariat, Samuel avale un comprimé au moment où Morgane arrive. Elle remarque aussitôt qu’il ne va pas mieux. Il lui confie avoir passé des heures à visionner les vidéos de surveillance : on y voit Chloé rôder près du cabinet le soir du vol. Morgane est convaincue qu’il y a un complice. Selon eux, celui-ci se ferait passer pour un patient afin de repérer les lieux. Morgane décide alors de croiser les fichiers des différents cabinets médicaux.

De son côté, Éric explique à Luna que le taux de récidive est élevé. Blanche partage son avis : pour elle, Chloé a probablement replongé. Luna, troublée, a du mal à y croire et culpabilise. Soudain, elle se souvient du nom de l’ex de Chloé : Adrien Otero. Elle appelle aussitôt Idriss pour lui transmettre l’information.



Pendant ce temps, Samuel consulte Gabriel pour son mal de dos. Gabriel lui parle d’Axel, mais Samuel réclame encore des médicaments. Gabriel lui rappelle les risques d’addiction et insiste pour une IRM avant toute prescription. Il finit par lui donner deux cachets, à condition qu’il revienne après les examens.

De son côté, Idriss cherche Adrien Otero dans les fichiers. Luna lui explique que Chloé est allée en prison à cause de lui sans jamais le dénoncer. Elle affirme qu’en détention, elle ne voulait plus entendre parler de lui, mais c’est lui qui est revenu vers elle. Il a même menacé Babeth et elle. Idriss lui reproche de ne pas l’avoir averti plus tôt.

Au commissariat, Morgane fait le point avec Patrick. Malgré le secret médical, elle a obtenu certains documents. Le croisement des fichiers est difficile, elle s’y attelle manuellement en attendant l’aide du service informatique. Elle finit par repérer un nom commun à tous les cabinets : Joseph Bernay.

De son côté, Patrick demande à Babeth des informations sur Joseph Bernay. Elle lui envoie le dossier par mail. Une fois seule, Babeth s’effondre. Mathieu, inquiet, remarque son mal-être. Elle avoue qu’elle se revoit bâillonnée. En état de stress post-traumatique, elle se laisse réconforter dans ses bras.

Morgane et Samuel font le point avec Patrick. Idriss les rejoint et reconnaît la photo de la carte vitale : il s’agit bien d’Adrien Otero, l’ex de Chloé Valère. Il a même une adresse. Morgane et Samuel s’y rendent. Sur place, Samuel s’excuse pour son comportement. Adrien sort, ils tentent de l’arrêter, mais il refuse de les suivre. Samuel lui passe les menottes, mais une violente douleur le fait lâcher prise. C’est Morgane qui les lui met finalement.

À la résidence, Robert retrouve Jules. Il les a inscrits à un tournoi de pétanque caritatif au profit d’une association pour offrir des vacances à des enfants défavorisés. C’est un tournoi mixte, donc ils ne pourront pas jouer ensemble. Robert les imagine déjà s’affronter en finale et conseille à Jules de bien choisir sa partenaire.

Au bar du Mistral, Jules propose à Zoé d’être sa partenaire pour le tournoi. Elle lui rappelle qu’elle passe le bac. Aya envoie une pomme à Zoé et, à ce moment-là, Jules a une idée. Pendant ce temps, Robert s’entraîne avec Mirta, qui lui raconte que Roland lui a tout appris. Jules et Aya les rejoignent. Mirta fait tomber son bracelet et se penche pour le ramasser, quand Aya lance sa boule… Résultat, Mirta est blessée au poignet. Aya est désolée, mais Mirta la rassure : ce n’était qu’un accident. Robert, furieux, accuse Jules d’avoir demandé à sa partenaire de viser Mirta ! Choqué, Jules nie toute intention malveillante. Robert parle de trahison.

Plus tard, Morgane vient chercher Samuel au commissariat. Elle lui demande ce que révèle son IRM. Il répond que rien d’anormal n’a été détecté, mais sa douleur persiste sans explication. Morgane lui suggère de consulter un psy, ce qui rend Samuel agressif ; il l’envoie balader.

