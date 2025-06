Plus belle la vie spoiler : Babeth face au gardien, terrible nouvelle pour Luna ! (20 juin 2025)

Publicité





Les choses ne vont pas s’arranger pour Luna et Chloé demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 20 juin 2025, alors que Luna a été contrainte d’enregistrer un message vocal pour Babeth, Patrick lui explique qu’elle doit donc être rassurée…











Mais Babeth est convaincue que quelque chose cloche : elle ne croit pas une seule seconde que Luna soit partie à Bandol avec Chloé et elle a remarqué que Luna a employé un mot ancien dans son message… Elle reste convaincue que Luna est en danger.

Plus tard, Mathieu reçoit la fille de Chloé, Elena, en consultation. La petite fille souffre de la teigne et a confié à Mathieu avoir vu sa mère se gratter… Il alerte Babeth, qui se souvient elle-même avoir vu le gardien de l’immeuble de Chloé se gratter ! Ils décident de lui rendre un petite visite, loin d’imaginer qu’il séquestre Luna et Chloé…



Mathieu et Babeth vont alors empirer les choses sans le savoir ! Ils expliquent au gardien qu’ils doivent prévenir l’agence régionale de santé, qui va intervenir dans l’immeuble ! Luna, qui regardait par l’oeil de boeuf de la porte, panique et perd espoir en découvrant qu’elle ne voit plus rien. Et pour cause, l’homme a muré la porte ! Sans nourriture, Luna et Chloé sont condamnées !