Roland Garros : suivre Paul / Alcaraz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros 2025 tennis – Paul / Alcaraz en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur Amazon Prime Vidéo. La dixième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se termine ce soir avec la night session, qui oppose le tenant du titre et numéro 2 mondial Carlos Alcaraz à l’américain Tommy Paul.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







Ce soir, Roland-Garros accueille un quart de finale masculin très attendu entre Carlos Alcaraz (n°2 mondial) et l’Américain Tommy Paul (n°12), sur le court Philippe-Chatrier à partir de 20h15.

À 22 ans, Carlos Alcaraz vise un deuxième sacre consécutif à Paris. Fort d’une saison impressionnante sur terre battue avec un bilan de 19 victoires pour 1 défaite, il a remporté les Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome, devenant le plus jeune joueur à décrocher les quatre grands titres sur cette surface (Monte-Carlo, Madrid, Rome et Roland-Garros). Cependant, il a concédé un set lors de chacun de ses trois derniers matchs à Paris, notamment face à Ben Shelton en huitièmes de finale.



Tommy Paul, premier Américain à atteindre les quarts de finale de Roland-Garros depuis plus de deux décennies, affiche une belle forme sur terre battue cette saison avec un bilan de 12 victoires pour 3 défaites. Il a notamment atteint les demi-finales à Rome et Houston. En huitièmes de finale, il a dominé Alexei Popyrin en trois sets, démontrant une grande efficacité malgré une fatigue accumulée lors des tours précédents.

Les deux joueurs se sont affrontés à six reprises, avec un avantage de 4-2 pour Alcaraz. Leur unique confrontation sur terre battue s’est soldée par une victoire de l’Espagnol lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. Néanmoins, Paul a remporté leurs deux derniers duels sur surface dure, ce qui pourrait lui donner confiance pour ce match.

Paul / Alcaraz en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Paul / Alcaraz, quart de finale du tournoi de tennis de Roland Garros 2025, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.