The Power du 3 juin : Mélanie au pied du mur, qui a remporté l’indice ? (résumé, spoiler + replay épisode 42)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 42 du mardi 3 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 42 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Manon est convaincue que Mélanie est le Power Player.





Mélanie ne voulait rien dire à Manon mais c’est trop tard, elle l’a grillée. Giovanni les rejoint mais elles ne lui disent rien.







Publicité





Delta réunit tous les players pour le jeu de l’indice. Le Power Player a choisi deux joueurs qui vont s’affronter pour remporter un indice sur le Power Player. Il s’agit de Giovanni et Mélanie ! Et c’est finalement Giovanni qui remporte l’indice : un avion avec des hôtesses de l’air et stewarts ! Il pense donc à Cindy mais il choisit de ne pas révéler l’indice aux autres.

Giovanni ment à tout le monde, y compris au reste de son clan. Il mène son enquête en solo et il décide de confronter Cindy. Il lui demande si elle se sent en danger et il propose de l’aider…



Publicité





Les tensions sont très présentes parmi les joueurs. Nathalie s’amuse à jouer sur les deux tableaux. Les clashs s’enchainent quand Delta réunit les joueurs pour annoncer qui est la première cible cette semaine. Et sans surprise, c’est Cindy qui est la cible cette semaine !

Spoiler : Sarah remporte un indice sur le Power Player

Dans l’épisode de demain, Cindy soupçonne déjà Mélanie d’être le Power Player ! Et Sarah va participer à un jeu pour remporter un indice. Mission réussie, elle remporte l’indice : un jeu de dames.

The Power, le replay du 3 juin

Si vous avez manqué l’épisode 42 ce mardi 3 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 4 juin à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 43.