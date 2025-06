Un Si Grand Soleil du 25 juin : Alix hantée par un secret, elle fait un malaise ! (résumé épisode 1676 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1676 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 25 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alix arrive à la galerie, Ulysse n’est pas là elle ne comprend pas. On l’appelle, Alix se rend d’urgence à l’hôpital. Ulysse a été agressé, on lui aa foncé dessus en moto ! A l’hôpital, Laurine s’occupe de lui et Bilal est à son chevet. Laurine explique qu’il a été opéré, il va lui falloir un repos total d’un mois et de la rééducation pour retrouver sa mobilité. Alix déboule, il lui annonce qu’il ne pourra pas travailler pendant un mois. Ça la met dans une situation compliquée pour son expo mais elle lui assure que le plus important, c’est sa santé.

Muriel et Boris se croisent à la machine à café. Ils plaisantent sur leur nuit, Boris annonce à Muriel que sa mère sait qu’ils sont ensemble, Laurine les a balancés. Muriel reçoit un appel de sa baby-sitter qui la lâche.



Lucas arrive en retard aux Sauvages, Victor le recadre. Emma ajoute que personne ne l’oblige à bosser ici ni à rester avec elle. Elle lui reproche ses excuses pour qu’elle ne vienne pas chez lui… Il reçoit un appel et répond. C’est Alix, elle lui propose de remplacer Ulysse dès le lendemain. Lucas accepte. Il annoncer ensuite la nouvelle à Emma, qui est surprise et le laisse l’annoncer à Victor. Il plaque tout pour un CDD d’un mois.

Muriel appelle Eliott pour lui demander s’il peut garder Toma. Il dit que ce n’est pas possible, il est agressif et l’envoie balader. Muriel se tourne vers Boris. Elle a une réunion hyper importante avec des américains. Il propose de garder Toma, il fera du télé-travail. Mais au même moment, Eliott se fait remplacer par Jordan… Il tente de prévenir Muriel mais elle est sur messagerie. Quand Eliott débarque chez Muriel, sans frapper, il tombe sur Boris ! Eliott s’emporte et le frappe ! Boris s’effondre au sol et perd connaissance. Eliott part avec Toma…

En pleine réunion avec les américains, Bertier débarque avec un appel urgent pour Muriel. Boris l’informe qu’Eliott a débarqué, il l’a frappé et a emmené le petit ! Muriel est sous le choc, elle quitte la réunion.

Elise retrouve Bilal à la coloc. Elise rappelle qu’Ulysse doit porter plainte même si elle reconnait que le dossier ne sera pas prioritaire. Bilal est dépité.

Eliott est avec Eve, il reconnait qu’il a fait n’importe quoi. Eve lui dit qu’il doit avancer et qu’il doit apaiser les choses pour son fils. Eliott dit qu’il sait qu’elle a raison mais que ça le rend dingue. Elle lui dit d’appeler Muriel pour la rassurer, elle le trouve pitoyable. Eve appelle Muriel elle-même. Muriel est très remontée. Elle débarque et récupère Toma, elle refuse d’écouter Eliott. Elle lui rappelle qu’elle voit qui elle veut et elle lui demande de lui rendre les clés. Eliott s’emporte, Eve leur demande d’arrêter et de se calmer.

Alix est avec Nicolas. Mais Alix est ailleurs, elle ne l’écoute pas… Alix finit par prétexter devoir retourner travailler, elle s’en va. En voiture, Alix ne répond pas aux appels de Nicolas. Elle est au bord d’un étang. Sur place, elle a l’air hantée par un souvenir… Elle se revoit sortir de l’eau, en pleine nuit. Alix fait un malaise, elle s’effondre !

