Secret Story estimations : Damien reste en tête, c’est très serré ! (SONDAGE)

Secret Story 2025 estimations semaine 3 sondage – La troisième semaine de Secret Story touche bientôt à sa fin, et les enjeux sont de plus en plus importants pour les quatre nominés de la semaine : Damien, Mayer, Ethan et Dréa. Jeudi soir, l’un d’entre eux devra faire ses valises et quitter définitivement la Maison des Secrets.











À la veille du prime, nous vous dévoilons les nouvelles estimations de notre sondage en ligne. Et autant dire que la compétition est plus ouverte que jamais cette semaine !

📊 Tendances actuelles (mercredi soir à 19h) :

Damien : 27,6%

Mayer : 26,6%

Ethan : 25,6%

Dréa : 20,1%

Si Damien conserve une courte avance avec 27,6%, l’écart s’est considérablement réduit depuis ce matin ! Il est désormais au coude à coude avec Mayer et Ethan, qui ont respectivement 26,6% et 25,6% ! La situation devient de plus en plus compliquée pour Dréa, qui reste dernière du classement, mais rien n’est encore perdu.



Avec des écarts aussi serrés, tout peut encore basculer dans les prochaines heures. Votre vote peut faire la différence !

👉 Continuez à voter pour soutenir votre favori et suivez l’évolution du sondage en direct sur Stars-Actu.fr ! Evidemment, notre sondage n’a qu’un but indicatif, seuls les votes sur TF1 comptent.

Sondage Secret Story 13 nominations 2 : qui doit rester ?

Qui doit rester ? Ethan Damien Drea Mayer Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 19h sur TFX pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.