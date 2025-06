Un Si Grand Soleil du 16 juin : Yves s’en prend à Florent, Victor embrasse Clémence (résumé épisode 1664 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 16 juin 2025, spoiler résumé de l'épisode 1664 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yves est avec Alix et l’ami d’Iris, il est toujours en colère et remonté contre Florent. Il dit que l’avocat se rend complice de féminicide ! Alix rappelle qu’il fait son travail mais Yves le traite de pourri.

Entre Cécile et Florent, c’est toujours aussi tendu. Florent demande à Cécile si elle veut toujours aller à la banque signer l’empreint. Elle lui dit qu’ils ont eu du mal à avoir le rendez-vous, ça serait dommage d’annuler. Florent lui dit qu’ils se retrouvent là-bas directement.



Aux Sauvages, Emma vient voir Victor. Elle et ne se voit pas rester chez elle. Victor a embauché Lucas, Emma insiste pour tenir la caisse.

Clémence est au téléphone avec l’hôpital à Nice, elle veut revenir. On lui prépare un nouveau contrat. Alain surprend la conversation, il comprend qu’elle a pris sa décision et lui dit que c’est dommage, il aurait aimé que ça se passe autrement. Clémence dit qu’elle a essayé.

Elise et Thierry recueillent des témoignages qui disent avoir vu Fabrice Guillon. Pendant ce temps là, David retrouve Emma à la Paillotte. Il dit que Clémence est un bon médecin mais humainement détestable. Victor intervient, il le trouve dur et lui parle des confidences de Clémence… A l’époque elle a perdu pied dans son travail alors que sa fille et son petit fils étaient partis du jour au lendemain.

Elise vient voir Becker avec tous les endroits où les gens pensent avoir vu Guillon. Ils doivent tous les prendre au sérieux, il dit à Elise de se concentrer sur les plus sérieux.

Victor appelle Clémence avec pour prétexte d’avoir retrouvé un foulard aux Sauvages. Ce n’est pas le sien. Mais elle lui propose de l’inviter à boire un verre… Au même moment, Yasmine annonce à David qu’ils sont débarassés de Clémence, qui repart à Nice. Mais David ne se réjouit pas, il se demande s’ils ne se sont pas trompés sur elle… Il a été mis en relation avec un aide-soignant à Nice, qui ne lui a dit que du bien d’elle.

Yves reçoit un appel de Maître Levars. Il lui demande comment il se sent, Yves insulte Florent et lui reproche de ne rien faire. Il veut agir. Levars pense qu’il faut être patient. Yves lui hurle dessus et lui raccroche au nez.

Clémence est avec David, ils parlent d’une patiente qui a trop de tension avant une opération. David a une idée pour la calmer, de la musique qu’elle adore. Clémence pense que ça se tente. Elle se rend aux Sauvages, Emma la croise et la remercie encore. Victor emmène Clémence boire un verre. Ils passent un bon moment, Victor pense que ça va s’arranger à l’hôpital. Il la trouve formidable. Ils finissent par s’embrasser…

Yves sort l’arme de la boite à gant de sa voiture… Il la met à l’arrière de son jean. Il débarque au cabinet BGL et veut voir Florent. Il le fait rentrer dans son bureau… Au commissariat, Cécile fait le point avec Elise et Becker. Florent envoie un message à Cécile, il sera en retard à la banque. Au cabinet, Yves s’emporte contre Florent et sort son arme pour le menacer !

