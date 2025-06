Un Si Grand Soleil Spoiler : une prise d’otages, Margot entre la vie et la mort ! (épisode du 17 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1665 du 17 juin 2025 – Les choses vont prendre une tournure dramatique dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, incapable de se remettre de la mort d’Iris et aveuglé par son désir de vengeance, Yves va se rendre au cabinet GPL, armé. Et il va prendre Florent et ses collègues en otages !











Alors que Yves menace Florent avec son arme pour savoir où se cache Fabrice Guillon, Margot et Johanna tentent d’intervenir… Yves repousse violemment Margot, qui se coche la tête. Elle s’effondre au sol !

Becker est informé de la prise d’otages, il prévient Cécile et lui explique que sa soeur est blessée. Plus tard, alors que Yves veut se suicider, Florent réussit à le désarmer. La prise d’otages s’achève et Margot est transportée d’urgence à l’hôpital, entre la vie et la mort.

Et alors que Margot est opérée d’urgence, elle semble tirée d’affaire. Mais Cécile est très remontée et affirme à Florent que tout ça, c’est de sa faute ! Florent préfère s’en aller. Le point de non retour semble atteint entre Cécile et Florent…



Pendant ce temps là, la situation s’est enfin arrangée pour Clémence à l’hôpital. Elle a fait la paix avec David et annonce à Victor qu’elle reste à Montpellier. Alain en parle à Elisabeth, qui est dégoûtée.

