Un Si Grand Soleil du 4 juin : Cécile envoie Fabrice en prison, Florent s’emporte (résumé épisode 1656 en avance)

Un si grand soleil du 4 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1656 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 4 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Cécile fait son footing, elle ne fait que penser à la mort d’Iris… Elise l’appelle, elle lui annonce que des traces de l’adn de Fabrice ont été retrouvées dans la chambre d’Iris. Elle va le confronter, Cécile veut qu’il soit ensuite déféré dans son bureau.

Boris informe Laurine que Catherine n’a pas dormi à la maison. Laurine fait le rapprochement avec le tableau qu’on lui a offert, leur mère a surement rencontré quelqu’un. Boris trouve que c’est une bonne chose qu’elle aille de l’avant mais Laurine pense qu’elle n’a pas perdu de temps.



Catherine repart de chez Marceau. Il part à Barcelone pour affaire, il rentre demain soir.

Au commissariat, Fabrice arrive avec les menottes. Il a été arrêté et retrouve Florent en salle d’interrogatoire. Florent exige qu’il soit transparent avec la police, il doit tout leur dire. Fabrice pense qu’il aura l’air encore plus coupable, Florent lui dit qu’il a paniqué, il a le droit de revenir sur sa version. Il lui assure qu’il connait bien la juge, elle saura faire la part des choses.

Catherine rentre chez elle, joyeuse. Laurine est super agressive alors que Catherine avoue avoir rencontré quelqu’un, Pascal. Laurine dit qu’elle s’en fiche et s’en va.

Elise et Thierry interrogent Fabrice et le confrontent alors que son adn a été retrouvé chez Iris. Florent annonce que son client veut revenir sur son témoignage. Il avoue avoir utilisé le double des clés le jour de sa mort pour récupérer un collier qui lui appartenait et qu’elle n’a jamais voulu lui rendre. Il dit être reparti ensuite, il n’a pas vu Iris. Elise annonce que la juge a demandé à ce qu’il soit déféré dans son bureau.

Marc retrouve Yves, le frère d’Iris. Il affirme que sa soeur a été assassinée par son ex-mari. Marc lui fait remarquer que les accusations sont très graves. Yves lui parle de l’agressivité de Fabrice, qui l’a menacée après le jugement du divorce. Sa soeur avait même porté plainte.

Bertier est avec Louis, il lui reproche des dépenses persos sur son compte pro ! Louis pense que c’est pas grave mais Bertier lui dit qu’il risque une lourde amende et la prison avec sursis !

Muriel parle à Boris de la soirée des entrepreneurs à la chambre de commerce mais il a un rendez-vous, il a oublié de la prévenir qu’il n’ira pas. Muriel trouve qu’il abuse, il dit qu’elle gèrera sans lui.

Cécile est avec Fabrice et Florent. Elle pointe du doigt ses mensonges dans sa première version et elle lui parle de la plainte d’Iris. Florent défend Fabrice et donne son point de vue : c’est un divorce qui se passe mal comme beaucoup mais Fabrice aimait profondément sa femme. Cécile parle des nombreux éléments et de l’absence d’alibi, elle met Fabrice en examen et demande son placement en détention provisoire.

Chez Midi Libre, Marie-Sophie retrouve Marc. Il lui parle de la mort d’Iris et du témoignage de son frère. Ils parlent de violences conjugales et vont faire lien dans l’article.

Alix est avec Catherine, elles ont dîné ensemble. Catherine lui parle de Pascal. Et Alix est mal après la mort d’Iris, elle pleure.

Florent rentre à l’appartement et retrouve Cécile. Il est glacial, elle lui demande ce qui se passe. Florent dit qu’il a trouvé Cécile trop dure avec Fabrice Guillon. Cécile ne comprend pas, il est soupçonné de meurtre. Florent dit qu’il sait qu’il est innocent. Cécile lui dit de faire son boulot d’avocat et de la laisser faire le sien. Achille rentre et remarque les tensions.

Louis se promène avec Thaïs, il est déprimé. Thaïs lui dit de ne pas baisser les bras mais Louis lui dit qu’il est à sec. Il a voulu être à la hauteur de Laurine… Il est au bord du gouffre.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.