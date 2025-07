C dans l’air du 23 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 23 juillet 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 23 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Famine et destruction à Gaza… Que cherche Israël ?

Plus d’une centaine d’ONG, dont Médecins sans frontières, Amnesty International et Oxfam, tirent la sonnette d’alarme : une famine de masse ravage Gaza, où l’aide humanitaire reste bloquée. Elles réclament un cessez-le-feu immédiat et l’ouverture des points de passage.



Le secrétaire général de l’ONU dénonce une « horreur sans précédent » : 21 enfants sont morts de faim en 72 heures, selon l’hôpital Al-Chifa. Des journalistes de l’AFP sur place sont eux aussi menacés par la famine. RSF dénombre plus de 200 reporters tués depuis le début de l’offensive israélienne.

La France condamne l’intensification des raids israéliens et exige l’accès des journalistes. Paris, Londres et d’autres capitales appellent à mettre fin à la guerre et critiquent la gestion de l’aide par Israël.

Côté américain, une nouvelle tentative de trêve est en cours, mais les négociations stagnent. Netanyahou, lui, poursuit son offensive, frappant récemment Deir al-Balah, malgré la présence supposée d’otages.

En Israël, des dissensions émergent entre le Premier ministre et l’état-major sur l’avenir de Gaza, tandis que la coalition gouvernementale vacille.

Alors, vers quoi se dirige cette guerre ? Quelle est réellement la stratégie d’Israël ? Une trêve est-elle encore possible ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 23 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.