Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann trompe Johanna ! (épisode du 24 juillet)

Un si grand soleil spoiler épisode 1711 du 23 juillet 2025 – A force de jouer avec le feu, Johanna va se bruler dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Johanna délaisse de plus en plus Yann, qu’elle est arrivée en retard à leur mariage et a annulé leur voyage de noces, Yann va céder à la tentation…











Alors que Yann croise Lucie au stand de tir, il va finalement craquer pour la jolie psy. Yann est d’abord agressif : il pense que Lucie l’a suivi et lui dit qu’il aime sa femme ! Lucie le recadre, elle n’apprécie pas qu’il lui parle comme ça.

Plus tard, Yann lui présente ses excuses… Ils finissent par s’embrasser et céder à la passion ! Quand Yann rentre, il découvre que Johanna est rentrée tôt. Elle lui propose une soirée en amoureux, resto et ciné. Yann esquive.

De son côté, Charlotte apprend une bonne nouvelle : suite à la découverte de Hugo, le juge abandonne les poursuites pour homicide involontaire. Fred Rami a été assassiné, il était déjà mort quand elle l’a percutée. Elle sera quand même poursuivie pour conduite sans permis et sous l’emprise cannabis tandis que Sohan est lui-même poursuivi pour entrave à la justice.



