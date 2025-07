Joséphine Ange Gardien du 24 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 24 juillet 2025 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 24 juillet 2025 : l’épisode « S’aimer de toute urgence »

Charlotte, professeure de danse contemporaine, traverse un tournant décisif de sa vie. Fraîchement divorcée, elle s’installe à Paris avec sa fille Léa, déterminée à réaliser son rêve de toujours : devenir chorégraphe. Mais rien ne se passe comme prévu. Léa, en pleine rébellion, rejette l’autorité de sa mère et se passionne pour le hip-hop qu’elle pratique avec sa nouvelle bande d’amis. Pour Joséphine, la mission est claire : réconcilier la mère et la fille, leur apprendre à s’écouter, à se comprendre et surtout, à devenir de véritables battantes, prêtes à affronter ensemble les épreuves que la vie leur réserve.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Linda Hardy (Charlotte), Alicia Popov (Léa), Yann Sundberg (Vincent), Patrick Paroux (Le Directeur), Clémentine Verdier (Docteur Strauss), Noah Déric (Mat), Chrystal Boursin (Chrystal), Aaliya Nadhoine (Enora)



Et à 16h10 l’épisode « L’incroyable destin de Rose Clifton »

En 1860, en plein cœur du Far West, Joséphine est envoyée auprès de Rose, une femme bouleversée par le suicide de son mari, propriétaire du saloon local. Mais le drame ne s’arrête pas là : les économies de la famille, conservées dans le coffre, ont mystérieusement disparu. Or, cet argent devait servir à organiser le mariage imminent de la fille de Rose, prévu dans seulement huit jours. Pour réunir la somme à temps, Rose, avec le soutien de Joséphine, prend une décision audacieuse : rouvrir le saloon. Un choix scandaleux pour une femme de son rang, qui va rapidement susciter la colère de certains habitants du village. Et ce n’est que le début des ennuis : un mercenaire nommé Wyatt, engagé par le défunt mari pour une sombre mission, refait surface. Entre secrets, dangers et tensions, Joséphine va devoir élucider ce mystère tout en veillant à protéger Rose, désormais en grand danger.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Charlie Nune (Rose Clifton), Alexandre Varga (Terrence Wyatt), Geoffroy Thiebaut (Ulysse Van Hoster), Delphine Lacheteau (Lucy Clifton), Jonathan Cardonnel (Ben Evans), Gabrielle Forest (Lauren Van Hoster), Aurélie Bargème (Harriet Van Hoster), Willy Cartier (Yuma), Elena Lemercier (Amy), Valentin Girma (R.T. Bishop), Arsène Jiroyan (Le curé)