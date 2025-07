Ozzy Osbourne est mort à 76 ans

Publicité





Ozzy Osbourne, icône du rock et chanteur emblématique de Black Sabbath surnommé le « Prince of Darkness » du heavy metal, est décédé ce matin à l’âge de 76 ans, entouré de sa famille. La nouvelle a été confirmée par un communiqué transmis à la presse : « Notre bien-aimé Ozzy nous a quittés ce matin, entouré d’amour. ».











Publicité





Né en 1948 à Birmingham, Osbourne a marqué l’histoire de la musique en cofondant Black Sabbath en 1968. Le groupe a posé les bases du heavy metal avec des albums légendaires comme Paranoid ou Master of Reality. Après son éviction en 1979, Ozzy connaîtra un immense succès en solo, avec des titres comme Crazy Train, et lancera le festival Ozzfest.

Atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, affaibli par des opérations à la colonne vertébrale, il avait donné un dernier concert le 5 juillet à Birmingham, réunissant le line-up original de Black Sabbath devant 40 000 fans.

Figure controversée et adorée, il s’était aussi fait connaître dans les années 2000 grâce à sa télé-réalité The Osbournes. Ozzy Osbourne laisse derrière lui son épouse Sharon, ses enfants, et un héritage musical inégalé.



Publicité





Son influence sur la scène rock et metal restera immortelle.