Secret Story : Anita, Constance et Ethan nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Secret Story sondage nominations – Le couperet est tombé ce soir dans Secret Story ! À l’issue d’une quotidienne pleine de tensions et de rebondissements, la Voix a révélé les trois candidats nominés cette semaine… et ce sont Anita, Ethan et Constance qui se retrouvent en danger.











Le compte à rebours est lancé : les votes sont désormais ouverts et l’un d’eux quittera l’aventure jeudi soir, lors du grand prime, aux portes de la demi-finale.

Une issue qui s’annonce particulièrement cruelle, alors que la finale se rapproche à grands pas. Pour ces trois joueurs, c’est l’heure de vérité. Tous ont montré un vrai potentiel stratégique ou affectif dans le jeu, mais l’heure est désormais au choix du public.

Petit rappel du contexte : Noah était déjà assuré de sa place en demi-finale, grâce à Aïmed, qui lui a offert ce précieux sésame. Romy, malgré sa récente impopularité après avoir récupéré la majeure partie de la cagnotte de sa maison, a finalement échappé aux nominations cette semaine.



Les fans d’Anita, Ethan et Constance vont donc devoirs se mobiliser. Qui poursuivra l’aventure ? Qui verra son rêve de victoire s’éteindre brutalement ? Verdict jeudi soir sur TFX !

🗳️ Les votes sont ouverts et donnez-nous votre avis en votant sur notre sondage, à titre indicatif.

Sondage Secret Story 13 quart de finale : qui doit rester ?