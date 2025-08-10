Audiences 9 août 2025 : « Meurtres à Toulouse » leader devant Fort Boyard



Audiences 9 août 2025 – C’est France 3 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Toulouse », qui a rassemblé 3,37 millions de téléspectateurs pour 23,8% de pda.





C’est devant France 2 avec le 6ème numéro inédit de la saison de « Fort Boyard », qui a intéressé 1,83 millions de téléspectateurs pour 13,6% de pda.







Audiences 9 août 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec un inédit de « 10 sur 10, combien tu te mets ? », qui a réuni 1,61 million de téléspectateurs pour 11,2% de pda.

France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 904.000 téléspectateurs pour 6,4% de pda.



M6 suit avec la série « The Rookie: le flic de Los Angeles ». Les deux premiers épisodes inédits ont été suivis par 781.000 téléspectateurs en moyenne pour 5,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie