Plus belle la vie spoiler : Thomas va-t-il accepter le plan de Djawad ? (11 août 2025)

Thomas va-t-il accepter le plan de Djawad lundi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans l’épisode du lundi 11 août 2025, Djawad et Barbara veulent retrouver le magot de Santoni pour sauver le Mistral. Mais Thomas ne l’entend pas de cette oreille !











En effet, Thomas refuse d’aller récupérer de l’argent sale pour sauver le bar. Il essaie d’obtenir un prêt de 15.000 euros pour payer la première échéance mais ses demandes sont refusées… Barbara monte alors un stratagème : elle veut que le souvenir de Roland lui fasse avoir un déclic ! Un antiquaire vient alors proposer 15.000 euros à Thomas pour racheter le zinc de Roland. Mais Barbara n’avait pas prévu que Thomas allait accepter !

Au dernier moment, Thomas renonce à vendre le zinc… Djawad et Barbara l’aident à payer sa première échéance. Et Léa leur donne la première info du jeu de piste pour retrouver les 4 millions d’euros. Ils doivent aller fleurir la tombe du père de Santoni. Léa leur dit où il est enterré et précise que quelqu’un a demandé la même info la semaine dernière ! Ils ne sont donc pas seuls à chercher l’argent !



