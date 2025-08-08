Ici Tout Commence spoiler : la grande idée de Rose avec les élèves (vidéo épisode du 13 août)



Ici tout commence spoiler – Rose va avoir une grande idée avec les élèves de l’institut dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, à l’approche du concours d’entrée, elle décide de communiquer en publiant une série d’interviews d’élèves.











Tom surprend une discussion entre Pénélope et Milan. Il découvre que Rose Latour prévoit d’interviewer plusieurs élèves de l’Institut pour une vidéo promotionnelle avant le concours d’entrée. Très vite, il réalise qu’il n’a même pas été envisagé pour participer au projet ! Lui qui ne vit que pour les caméras est bien décidé à ne pas se laisser évincer…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1240 du 13 août 2025, Tom se vexe

