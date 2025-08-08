Les routes de l’impossible du 8 août : direction le Burundi ce soir sur France 5



Les routes de l’impossible du 8 août 2025 – Direction le Burundi ce soir dans le nouveau numéro inédit de la série documentaire « Les routes de l’impossible » sur France 5. Il a pour thème « Burundi, débrouille à haut risque ».





Les routes de l’impossible du 8 août « Burundi, débrouille à haut risque »

Les kamikazes des bananeraies. C’est ainsi que les Burundais surnomment ces cyclistes intrépides qui dévalent à toute allure l’une des routes les plus périlleuses du pays, parfois à près de 70 km/h. Lancés à cette vitesse, les vélos, lourdement chargés de régimes de bananes, deviennent presque impossibles à freiner. Pour éviter les accidents, ils zigzaguent entre les poids lourds, roulent en petits groupes pour se frayer un passage, et, dans les montées, s’agrippent habilement à l’arrière des camions. C’est un métier où sueur et frissons se confondent. Mais grâce à ce transport risqué, Donatien parvient à scolariser ses enfants.

Ce n’est pas le cas de tous. Nombreux sont les enfants qui, dès leur plus jeune âge, doivent s’enfoncer dans la boue pour fabriquer des briques. À côté de cela, la République démocratique du Congo ressemble presque à un eldorado, avec ses sous-sols riches en minerais. Pourtant, les Burundais qui tentent leur chance dans les mines doivent affronter, en plus, des routes impraticables. Les camions s’enfoncent dans d’immenses ornières boueuses. Et cette piste, officiellement une nationale, est en réalité contrôlée par des milices locales qui y organisent un racket pour financer leurs rébellions.



Mais l’espoir résiste, porté par le son des tambours sculptés dans des arbres majestueux. Au Burundi, la fabrication de tambours est un savoir-faire ancestral, où chaque percussion semble battre au rythme d’un avenir possible.

À propos

Cet été, France 5 diffuse sept nouveaux documentaires inédits de la série Les routes de l’impossible, emmenant les téléspectateurs en Irak, au Zimbabwe, en Équateur, au Burundi, en Malaisie, au Nigéria et au Congo. Cette collection saisissante raconte les périples quotidiens d’hommes et de femmes qui affrontent des conditions extrêmes pour survivre : routes vertigineuses, déserts brûlants ou glacés, pistes impraticables… Malgré les dangers, tous avancent avec un courage acharné, portés par la nécessité et la force de ceux qui n’ont pas le droit à l’erreur.

« Les routes de l’impossible » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV