Secret Story 13 : Romy explique pourquoi elle refuse parfois les photos avec ses fans

Depuis sa victoire dans Secret Story 13 le mois dernier, Romy fait beaucoup parler d’elle. Adorée par le public et plébiscitée à plus de 70% lors de la finale, la jeune femme reste pourtant très discrète depuis la fin de l’aventure.





Lors d’un live partagé avec Mayer, son ancien complice dans la Maison des Secrets, elle a pris la parole pour s’expliquer sur son rapport parfois difficile à la notoriété.







« Je ne suis pas une rockstar »

Face à certains fans déçus qu’elle refuse de poser pour des photos dans la rue, Romy a tenu à clarifier la situation : « Je voulais juste passer un petit mot à toutes les personnes que j’ai pu croiser. Si je vous refuse une photo, s’il vous plaît, je vous en supplie, ne m’en voulez pas. Je ne suis pas une rockstar, je ne suis personne. Quand je vous vois, je suis très intimidée, je suis très timide.« .

Une fausse extravertie

Si son aventure dans Secret Story a montré une candidate spontanée et pleine d’énergie, Romy rappelle qu’elle est avant tout réservée : « On pourrait croire que je suis extravertie mais je suis grave timide. Vous êtes grave mignons, je vous donne tout l’amour que vous voulez, mais parfois les photos je suis désolée, je vais vous dire non. »



Une gagnante qui veut rester simple

En préférant rester à l’écart de l’exposition médiatique, Romy confirme son envie de garder une vie simple malgré la célébrité soudaine. Un choix qui n’entame en rien l’affection que ses fans lui portent, bien au contraire : sa sincérité et son authenticité sont précisément ce qui a séduit le public tout au long de la saison.