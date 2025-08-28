Un Si Grand Soleil du 29 août : Becker doute, Elisabeth a un accident (résumé épisode 1738 en avance)



Un si grand soleil du 29 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1738 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 29 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain et Clément font du vélo. Clément remarque qu’Alain n’a pas l’air bien, il lui demande ce qu’il pense de toute l’histoire entre Catherine et Elisabeth. Clément lui dit qu’il a raison de s’inquiéter, ça pourrait dégénérer. Alain lui parle de l’offre qu’Elisabeth a fait à Catherine, Becker trouve ça très bien.

A la ferme, Flore montre à Ludo l’article sur Alix et Ulysse et leur découverte d’un tableau de Frédéric Basille. Flore lui explique que c’est un peintre de Montpellier qui était ami avec Renoir et Monet. Elle aimerait aller le voir dans la journée, Ludo décline. Bilal les rejoint. Il dit que connaissant Alix, il espère que ce n’est pas une arnaque.



Levars appelle José Alvaro, il explique qu’il représente Mr Lucel, qui a décidé de porter plainte contre lui. Alvaro dit être brocanteur et pas expert en art. Levars promet de prouver sa culpabilité. Alvaro assure avoir vendu le Basille et 2 autres tableaux pour seulement 2.000 euros, c’est Alix qui va s’enrichir. Levars lui propose de s’associer à la plainte, il le défendra face à Alix Dardel. Il refuse et raccroche.

Flore est à la galerie pour voir le tableau. Ulysse la retrouve, il se doutait qu’elle viendrait. Flore le trouve magnifique, Ulysse assure que c’est un vrai. Il prend des nouvelles de Bilal, elle lui confie que ça va pas fort depuis leur rupture.

Laurine appelle Boris, il lui rappelle que leur mère a accusé Muriel. Il s’inquiète de son état, il a l’impression qu’elle perd la boule comme après la mort de leur père. Laurine n’est pas d’accord et lui dit qu’il est sous l’emprise d’Elisabeth. Elle lui parle de l’offre d’Elisabeth, il n’est pas au courant. Il pense qu’il y a une explication, Laurine lui dit qu’Elisabeth veut détruire leur famille.

Lucel vient parler à Marc. Il parle du brocanteur, qui a profité de leur chagrin pour les arnaquer. Marc lui parle de la somme modique à laquelle il a vendu les tableaux à Alix. Marc ne comprend pas bien ce qu’il espère. Lucel veut récupérer le Basille.

Levars appelle Claudine pour lui parler de la proposition de Lucel, qui veut racheter 10.000 euros le tableau à Alix. Claudine lui dit qu’il vaut plusieurs centaines de milliers d’euros, elle refuse l’offre. Levars lui parle ensuite de son départ de chez BGL… Claudine dit qu’elle en a eu marre de travailler avec 2 abrutis.

Catherine retrouve Elisabeth, elle veut faire monter les enchères. Elisabeth n’a pas l’argent et elle confirme qu’elle ne vendra pas l’entreprise. Elles n’ont plus rien à se dire. Avant de partir, Catherine dit à Elisabeth qu’elle n’aura pas sa peau. Muriel croise Catherine et décide d’aller parler à Elisabeth… Elle lui confie qu’elle n’arrivera jamais à se débarrasser d’elle. Muriel lui parle des accusations de Catherine. Elle lui dit que c’est très dur pour Boris. Elisabeth pense qu’elle devient folle, elle se demande si elle ne l’accuse pas juste pour que Boris doute d’elle…

Ulysse est à la coloc pour récupérer ses affaires. Elise lui dit qu’ils restent en contact. Bilal rentre au même moment, Ulysse lui propose de discuter. Il dit qu’il a réfléchi, c’est mieux qu’ils se séparent. Il l’aime mais ils ne sont pas faits pour être ensemble. Il n’arrive pas à être fidèle. Il espère qu’ils pourront devenir amis, Bilal ne pense pas.

Janet fait du yoga quand Becker lit l’article sur Alix. Elle remballe, elle ne peut pas se concentrer. Clément se demande encore comment Alix a réussi son coup. Janet dit qu’elle était là quand Alix a acheté le lot de toiles, elle ne savait pas ce qu’elle achetait. Becker dit qu’Alvaro est un receler, il y a forcément une arnaque derrière. Janet lui dit d’arrêter son obsession sur Alix !

Elisabeth reçoit un appel d’Alain, il a fini et propose de l’emmener au restaurant. Elle est fatiguée et décline, elle rêve d’un bain. Elle lui dit que Catherine a refusé son offre. Elle ne sait plus quoi faire. Elisabeth va passer chez le traiteur italien pour un dîner en amoureux, Alain est emballé. Elisabeth part de chez L Cosmétiques, elle monte en voiture… En route, une voiture lui fonce dessus et la pousse à l’accident ! La voiture d’Elisabeth heurte un lampadaire, elle perd connaissance.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.