Secret Story estimations : Ethan gagnant ? (SONDAGE)

Plus que quelques minutes avant la révélation tant attendue du gagnant de Secret Story 13 ! Après plusieurs semaines d’aventure, de stratégies et de secrets bien gardés, le public s’apprête à désigner le grand vainqueur parmi les quatre finalistes encore en lice : Ethan, Romy, Anita et Noah.











À environ une heure du verdict final, notre sondage indicatif continue de mobiliser les fans… et une tendance très nette se dégage.

📊 Voici les toutes dernières estimations de notre sondage à 22h20 :

🥇 Ethan : 50,57 %

🥈 Romy : 32,80 %

🥉 Anita : 8,84 %

🏅 Noah : 7,90 %



Avec plus de 50 % des intentions de vote, Ethan s’impose comme le grand favori du public. Il devance largement Romy, solide dauphine, tandis qu’Anita et Noah restent loin derrière dans cette dernière ligne droite.

Mais rien n’est encore joué : ce sondage reste non officiel et purement indicatif. Seuls les votes enregistrés par TF1 détermineront le nom du gagnant dans quelques instants, en direct !

⏳ La tension est à son comble.

🗳️ Les toutes dernières secondes comptent : continuez de voter pour soutenir votre finaliste préféré !

📺 Rendez-vous dans une heure sur TF1 pour vivre ensemble la grande finale de Secret Story 13… et découvrir qui repartira avec le chèque et le titre !

Sondage Secret Story 13 finale : qui doit gagner ?

