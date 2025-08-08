Secret Story 13 : un immense succès d’audience sur TFX, Romy grande gagnante !



Publicité





La saison 13 de Secret Story s’est terminée en beauté hier soir sur TFX avec la victoire de Romy, sacrée grande gagnante au terme d’une finale animée par Christophe Beaugrand. Cette nouvelle édition confirme le succès solide du programme, qui continue de fédérer un large public, en particulier chez les jeunes.











Publicité





Une finale très suivie

Diffusée hier soir en prime time, la finale a permis à TFX de se hisser largement en tête des audiences sur ses cibles prioritaires. Elle a rassemblé en moyenne 466 000 téléspectateurs, avec des scores remarquables sur les cibles commerciales :

– 12% de part d’audience (PdA) FRDA-50

– 10% de PdA sur les 25-49 ans

– 18% sur les 15-24 ans

– 18% sur les 15-34 ans

Des chiffres qui démontrent une nouvelle fois la force de Secret Story sur les jeunes générations.

Des primes au sommet sur TFX

À J+7, les prime times de cette saison 13 enregistrent trois records historiques pour la chaîne sur cette case horaire :

– 700 000 téléspectateurs en moyenne

– 4% de PdA sur les 4 ans et +

– 13% de PdA sur les FRDA-50 (record historique)

– 12% sur les 25-49 ans (record historique)

– 22% sur les 15-34 ans (record historique)



Publicité





Des quotidiennes qui boostent les après-midis de TFX

Les quotidiennes ont elles aussi fortement performé cette saison, devenant :

– La meilleure télé-réalité en journée sur TFX depuis la rentrée 2021

– Un record historique sur la case auprès des cibles

– La 2e chaîne nationale auprès des 15-34 ans

Elles ont réuni :

– 600 000 téléspectateurs

– 5% de PdA sur les 4 ans et +

– 14% sur les FRDA-50

– 13% sur les 25-49 ans

– 19% sur les 15-34 ans

Un raz-de-marée sur TF1+ et les réseaux sociaux

Côté digital, Secret Story confirme sa popularité grandissante avec des chiffres impressionnants :

– Plus de 75 millions de vidéos vues sur TF1+, en hausse de 20% par rapport à la saison 12

– 500 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux (x2,5 vs l’an dernier)

– 640 millions d’impressions (x3)

– Plus de 310 000 nouveaux abonnés sur les comptes officiels

Avec ces résultats, Secret Story s’impose comme l’une des émissions les plus puissantes de la grille de TFX, notamment sur les cibles jeunes et digitales. Une dynamique qui laisse augurer le meilleur pour une éventuelle saison 14.