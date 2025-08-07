Un Si Grand Soleil du 8 août : la police perd la trace d’Akim (résumé épisode 1723 en avance)



Un si grand soleil du 8 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1723 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 8 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Akim est avec Mathias dans la voiture. Il essaie de faire la conversation mais Mathias n’est pas d’humeur. Il est très agressif. Sur place, Granger demande à Akim de lui donner son arme. Mathias menace Akim avec la sienne. Granger demande à Akim avec qui il était en voiture cet après-midi. Akim dit que c’était pour son passeport. Dans la voiture, c’était le mec qui lui a vendu le faux passeport, il lui tend. Granger lui reproche de ne pas l’avoir prévenu. Granger lui rend son arme, il l’a cru !

Cécile et Becker sont ensemble, ils attendent et stressent. Cécile va se reposer, elle demande à Becker de la prévenir quand ça bouge. Pendant ce temps là, Granger briefe son équipe. Il récupère tous les téléphones et leur distribue des prépayés. Becker les suit grâce à la montre.



Le lendemain matin, il appelle Cécile. Ils sont sur la côte italienne. Akim et les autres chargent les armes. Margot reprend le travail, Cécile voit qu’elle va mieux. Margot est ravie du départ de Claudine et va tourner la page.

Johanna accueille Margot, elle est ravie de son retour. Florent a une surprise : elle récupère le bureau de Claudine ! Johanna et Florent trinquent, Johanna cherche toujours à comprendre pour l’enregistrement. Elle sait que c’est lui qui a tout orchestré. Il nie. Elle le remercie pour tout ce qu’il n’a pas fait.

Mathias demande à Akim où il va partir en cavale, il lui parle de la Thaïlande. Akim conduit, Mathias est sur Midi Libre… Il tombe sur un article sur Becker et le reconnait ! Il demande à Akim de s’arrêter sur la prochaine aire pour aller aux toilettes… Becker et Cécile s’inquiètent, le signal n’a pas bougé depuis 30 minutes. Cécile appelle des collègues sur cette zone pour contrôler cette aire d’autoroute.

Mathias retrouve Granger avec Akim ligotté dans son coffre. Il lui dit qu’il était avec le commissaire Becker ! Mathias veut le tuer, Granger veut le faire parler ! Et il veut savoir si Liam est de mèche avec Akim, il lui demande d’aller le chercher.

Thaïs est avec Liam… Il insiste pour cuisiner pour elle ce soir. Il lui dit qu’il l’aime, Thaïs monte en voiture quand Liam se fait enlever sous ses yeux ! Thaïs les suit et appelle Becker. Pendant ce temps là, Mathias frappe Akim… Granger comprend qu’il ne parlera pas. Liam arrive, Granger lui dit que son pote les enfume depuis le début : c’est un flic infiltré ! Liam assure que c’est impossible. Granger le confronte à Akim. Liam assure qu’il ne savait rien. Il exige que Liam tue Akim !

