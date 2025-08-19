Un Si Grand Soleil du 20 août : une nouvelle victime, Elisabeth hésite (résumé épisode 1731 en avance)



Un si grand soleil du 20 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1731 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 20 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Une femme promène son chien et découvre un homme à terre. Il ne réagit pas.

Alain fait du vélo avec Becker. Clément remarque qu’Alain est en grande forme, il se réjouit du fait qu’Elisabeth va surement s’arrêter. Becker a du mal à croire qu’Elisabeth puisse s’arrêter du jour au lendemain, c’est une femme d’action. Il reçoit un appel, ils ont découvert une nouvelle victime d’agression homophobe.



Niels explique à Pablo le plan pour agresser des hommes homosexuels. Niels dit qu’eux interviennent que sur l’appli, les autres font le reste. Pablo lui rappelle qu’il a un bracelet électronique, il ne veut pas replonger et pas comme ça. Niels insiste, Pablo file au lycée.

Eve vient aider Muriel en gardant Toma. Eve lui fait un sous-entendu… Elle dit à Muriel que Toma ne voit pas assez son père. Muriel assure que ce n’est pas elle qui a décidé, c’est une décision de justice. Eve lui parle de sa visite annulée vendredi. Muriel lui dit que c’était juste reporté. Eve lui demande si elle se rend compte de ce que ça fait de ne pas voir son enfant tous les jours… Eve dit qu’elle ne la retient pas, Muriel file.

Catherine accompagne Marceau à la gare. Elle est inquiète, il lui assure que ça va bien se passer. En repartant, Claudine croise Eliott. Elle lui demande comment il va… Eliott dit que ça pourrait être pire. Elle lui dit que ça lui fait plaisir de le voir. Elle regrette qu’il ait tout fait rater, il dit que lui aussi.

Manu et Elise enquêtent toujours sur les agressions. Becker annonce que la nouvelle victime est dans le coma. D’après son frère, il avait rendez-vous avec quelqu’un rencontré sur une appli.

Eliott reçoit un appel de Muriel. Elle lui parle de son entrevue avec Eve et de ses reproches. Eliott lui assure qu’il lui a donné son accord et qu’il avait dit à sa mère que ça ne le dérangeait pas. Il lui dit de partir tranquille. Muriel le remercie, Eliott lui dit que c’est normal.

Janet est avec Elise, la victime est dans le coma après un traumatisme cranien. Il est stabilisé. Elise rencontre son frère, elle a des questions à lui poser.

Elisabeth demande à Bertier des infos sur une entreprise avant la réunion du conseil d’administration du lendemain. Muriel interroge Elisabeth, qui lui demande ce qu’elle ferait à sa place. Muriel ne sait pas mais ça l’inquiète. A court ou moyen terme, ça veut dire des licenciements. Elisabeth lui dit que son poste est assuré, Muriel s’inquiète pour les autres et elle avoue ne pas être sure de rester sans elle.

Elise annonce à Becker et Manu, le frère a confirmé. Pourtant, la victime se méfiait après avoir lu l’article de Midi Libre. Elise a quelque chose : il était entrain de laisser un message vocal à son frère au moment de l’agression… Ils ont les voix des agresseurs.

Eliott appelle Eve, elle lui parle de Toma et se réjouit de le garder. Eliott la confronte sur Muriel. Eve assume, Eliott ne comprend pas qu’elle se mêle de tout ça. Il lui demande de foutre la paix à Muriel.

Becker est avec Hugo, il le briefe sur les agressions et lui demande s’il peut dresser un profil psychologique de l’agresseur à partir des éléments qu’ils ont. Hugo va voir ce qu’il peut tirer de tout ça.

A la galerie, Alix reçoit un appel de Catherine. Elle annonce que Marceau va bien après l’opération, tout s’est bien passé. Il rentre dès le lendemain, elle est rassurée.

Boris parle à Laurine de la vente du groupe. Laurine dit qu’avec leur mère, elles ont pris leur décision. Elles veulent vendre et se débarrasser d’Elisabeth ! Boris lui parle des employés, qui vont tous se retrouver dans une situation compliquée. Ça fait rire Laurine, Boris l’envoie sèchement balader.

A la ferme, Bilal fait son mea-culpa à Elise. Il avoue s’en être pris injustement à elle, Elise ne lui en veut pas. Elle l’interroge sur Ulysse, Bilal lui a reparlé la veille mais il a trouvé ses explications pitoyables. Il ne veut plus le voir. Bilal l’interroge sur l’enquête, elle lui parle de la nouvelle victime qui est dans le coma.

Chez lui, Hugo écoute l’enregistrement. Il dit à Sabine que c’est sur les agressions homophobes, son père lui a demandé de dresser le profil psychologique des agresseurs. Il raconte le mode opératoire, Pablo entend tout… Pablo est sous le choc, il entend que la dernière victime est entre la vie et la mort. Il aperçoit le portrait robot et reconnait l’homme qui a donné l’argent à Niels !

