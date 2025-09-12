Ici tout commence du 12 septembre : Louis fait une révélation choc et fait chanter Emmanuel (résumé + vidéo épisode 1262 en avance)



Ici tout commence du 12 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1262 – Louis va faire chanter Teyssier après lui avoir fait une révélation choc ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ».





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 septembre – résumé de l’épisode 1262

À l’Institut, Teyssier rappelle à Louis qu’il devrait partir après le concours, mais il choisit de rester jusqu’aux résultats. À l’amphithéâtre, le trio de tête est annoncé : Loup, Bianca et Joséphine. Parmi les candidats sélectionnés figurent aussi Ninon, Fleur, César et Ferdinand.

Clotilde exige ensuite que Louis quitte l’Institut, lui rappelant qu’il ne sera jamais un Armand et qu’il ne sera jamais reconnu par leur père. De retour chez lui, Teyssier s’excuse auprès de Constance pour avoir échoué à éliminer Ferdinand, tandis qu’Anouk encourage Louis à repartir à zéro. Mais Louis refuse et révèle à Teyssier un secret : en 2021, le chef Simoni est mort après avoir été poussé par Jérémy, et Clotilde a couvert son fils. Il menace de tout révéler, faisant chanter Teyssier pour récupérer sa place de professeur.



Pendant ce temps, Gary apprend via Thelma les résultats et les paris. Déçu que Bianca soit dans le trio de tête, il accuse Gaspard de l’avoir influencé, mais Gaspard affirme avoir voté pour Ninon. Joachim intervient et promet de garder le secret si Loup est exempt de plonge.

À la fête du Coffee Shop, Gaspard félicite Ninon, qui le remercie pour ses fiches.

Ici tout commence du 12 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.