C à vous du 18 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 18 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Mouvement du 18 septembre : une mobilisation réussie pour les syndicats ? Sophie Binet, secrétaire générale de la Confédération générale du travail (CGT), est l’invitée de C à vous

🔵 L’animateur américain Jimmy Kimmel privé d’antenne après des propos sur l’assassinat de Charlie Kirk. On en parle avec Grégory Philipps, rédacteur en chef de l’actualité internationale sur LCI



🔵 Dans la Suite de C à vous :

🎬 Florian Zeller & Sylvie Testud, pour la pièce “La vérité” au Théâtre Édouard VII

🎤 Alex Montembault, pour son EP “L’envie folle”

📺 Thomas Ngijol & Florence Longpré, pour la série “L’empathie” sur CANAL+

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 18 septembre 2025 à 19h sur France 5.