Un Si Grand Soleil Spoiler : Elisabeth et Catherine réconciliées, Elise perd pied (épisode du 22 septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1754 du 20 septembre 2025 – C’est une scène pour le moins incroyable qui vous attend dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Elisabeth et Catherine vont enterrer la hache de guerre et se réconcilier autour d’un dîner au restaurant !











Alain n’en revient pas qu’Elisabeth ait lancé l’invitation à Catherine. Mais Elisabeth veut tourner la page et enfin vivre de façon apaisée. Lors du dîner, elle va même jusqu’à inviter Catherine, Laurine et Boris à la maison !

De son côté, Elise est au fond du trou après qu’Elodie lui ait avoué sa liaison avec Pauline. Et quand Elodie vient la voir et lui avoue qu’il ne s’agit pas d’une histoire d’un soir, Elise est bouleversée et lui demande de partir.

Plus tard au commissariat, Elise perd totalement le contrôle… Avec Yann, ils interrogent un homme accusé de violence sur sa femme. Elise dérape et le gifle ! Yann est sous le choc, l’homme va être libéré pour vice de procédure à cause de son dérapage…



