Les Cinquante du 18 septembre : qui perdra le premier jeu ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 24)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 24 du jeudi 18 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 24 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’après l’élimination des Oranges, le Lion a organisé une soirée.











Tout le monde profite à fond de la soirée. Et Toto reprend du poil de la bête alors que Benoit et Laura sont en mode gossips et langues de vipères. Ils sont servis quand Robin et Jérémy s’embrassent devant eux !

Ça parle ensuite alliances, Toto apaise les tensions avec les filles de son équipe et avec les Blancs après qu’il ait présenté ses excuses à Robin.

Le lendemain matin, Robin se dispute avec Katell et sème la zizanie entre Simon et Laura. Ces deux là décident de discuter pour apaiser les choses. Et Tom avoue à Toto être perdu entre Martika et Katell…



Le Lion fait une annonce choc : à la fin de cette journée, une autre équipe sera éliminée ! Pour l’éviter, il a organisé deux jeux dans l’arène. Les 2 équipes gagnantes seront sauvées et échapperont à l’élimination. Tout le monde s’inquiète !

Le Lion convoque tout le monde dans l’arène pour le premier jeu de la journée. Dans l’arène, ils découvrent des chaises en colonnes. Ils doivent s’asseoir par équipes. Il s’agit de transférer de l’eau les yeux bandés, à la chaîne.

SPOILER qui va perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain, c’est les Violets qui vont perdre le premier jeu !

Les Cinquante, le replay du 18 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 24 ce jeudi 18 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 19 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 25.